Draisaitl mit Edmonton vor dem Aus

Samstag, 06.05.2017

In der Nacht zum Sonntag müssen die Oilers nach drei Niederlagen in Folge nun unbedingt gewinnen, um das vorzeitige Aus abzuwenden.

Draisaitl hatte die Gäste im zweiten Durchgang zunächst in Führung geschossen. Connor McDavid und Drake Caggiula erhöhten auf 3:0, doch die Ducks schlugen im letzten Drittel zurück und erzwangen durch den Ausgleich von Rickard Rakell 15 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit die Verlängerung. In der zweiten Overtime war es dann Corey Perry, der den Sieg für Anaheim perfekt machte. Die Ducks traten erneut ohne den deutschen Verteidiger Korbinian Holzer an.

Für Draisaitl war es der zweite Treffer in den Play-offs. Durch den Erfolg von Anaheim muss sich Bundestrainer Marco Sturm damit noch länger gedulden, bevor einer der beiden deutschen Profis ausgeschieden ist und womöglich zur Heim-WM nachreisen kann.

Im zweiten Zweitrunden-Duell der Western Conference verhinderten die St. Louis Blues mit einem 2:1 gegen die Nashville Predators das vorzeitige Aus in der Serie. Die Predators führen noch mit 3:2.

