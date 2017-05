All-Star-Game in Tampa

Dienstag, 30.05.2017

Comissioner Gary Bettman bestätigte im Ramen der Stanley Cup Finals Standort und Termin des All-Star-Games 2018. Demnach wird am 27. und 28. Januar 2018 in der Amalie Arena von Tampa Bay Lightning gespielt.

Lange wurde diskutiert, das All-Star-Game in Asien auszutragen. Diese Überlegungen sind mit der Entscheidung der NHL fortan auf Eis gelegt. Bettman erklärte: "Wir planen neben den Events auf dem Eis auch zahlreiche Aktivitäten außerhalb der Arena."

Die Freude war im Anschluss an die Bekanntgabe ganz bei Lightning-Eigner Jeff Vinik. "Wir haben in den letzten Jahren hart gearbeitet, um Tampa Bay in einen Hockey-Markt zu verwandeln. Die Ehre, das All-Star-Game abhalten zu dürfen, ist aber nicht das Ende unserer Bemühungen."

