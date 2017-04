Kühnhackl weiter - Draisaitls starke Reaktion

Freitag, 21.04.2017

Draisaitl zeigte nach dem viel kritisierten Stockstich und der Spieldauerstrafe bei der herben 0:7-Pleite in Spiel vier eine starke Reaktion. Der gebürtige Kölner steuerte in gut 28 Minuten Eiszeit zwei Assists bei, darunter die Vorlage zum entscheidenden Tor nach 18:15 Minuten in der Overtime. Die Oilers führen nun 3:2 und können bereits am Samstagabend (Ortszeit) in eigener Halle den Einzug in die zweite Runde perfekt machen.

Kühnhackl bekam gut zehn Minuten Eiszeit, steuerte allerdings kein Scorerpunkt bei. Pittsburgh spielt nun gegen den Sieger des Duells zwischen den Washington Capitals und den Toronto Maple Leafs, in dem es 2:2 steht.

Die Nashville Predators gewannen gegen die Chicago Blackhawks 4:1 und marschierten in der Serie glatt mit 4:0 durch. Die New York Rangers besiegten die Montreal Canadiens nach Verlängerung 3:2 und führen auch in der Serie mit 3:2.

