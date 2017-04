Playoffs: Fehlstart für Draisaitl und die Oilers

Donnerstag, 13.04.2017

Edmonton hat seinen Heimvorteil bereits vor dem zweiten Duell am Freitag verspielt.

Der gebürtige Kölner Draisaitl, der in der Hauptrunde den deutschen NHL-Punkterekord gebrochen hatte, blieb in 20:10 Minuten Einsatzzeit ohne Tor oder Assist. Melker Karlsson sorgte in der Overtime nach 3:22 Minuten für die Entscheidung.

Besser verlief der Auftakt des Achtelfinales für Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl. Mit dem Titelverteidiger Pittsburgh Penguins feierte der Stürmer einen 3:1-Sieg gegen die Columbus Blue Jackets. Kühnhackl blieb wie Draisaitl ohne Scorerpunkt. Auch für die Penguins geht es am Freitag mit dem zweiten Heimspiel weiter.

