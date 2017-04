Holzer mit Anaheim siegreich

Sonntag, 16.04.2017

Der zwei Tage zuvor noch pausierende Verteidiger Holzer stand knapp 13 Minuten auf dem Eis. Den Siegtreffer erzielte Ryan Getzlaf in der 56. Minute.

Den 1:1-Ausgleich in der best-of-seven-Serie kassierten dagegen die Washington Capitals, bei denen der deutsche Keeper Philipp Grubauer erneut nicht zum Einsatz kam. Der Hauptrundensieger unterlag den Toronto Maple Leafs in der zweiten Verlängerung mit 3:4, für die Entscheidung sorgte Kasperi Kapanen. Für Anaheim und Washington geht es am Montag mit Auswärtsspielen weiter.

Korbinian Holzer im Steckbrief