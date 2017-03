New-Jersey-Star Elias beendet Karriere

Freitag, 31.03.2017

"Ich bin stolz darauf, dass ich die ganze Zeit nur für einen Klub gespielt habe", sagte Elias. Der linke Flügelstürmer kam in den 1250 Spielen für die Devils seit seiner Verpflichtung 1994 auf 408 Tore und 617 Assists. In weiteren 162 Play-off-Begegnungen erzielte er 45 Tore und legte 80 Treffer auf. Mit New Jersey gewann Elias 2000 und 2003 den Stanley Cup.

Erlebe die NHL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Mit der tschechischen Nationalmannschaft holte Patrick Elias bei den Winterspielen 2006 in Turin an der Seite von Superstar Jaromir Jagr ebenso Bronze wie bei der WM 1998 und 2011.

Alles zur NHL