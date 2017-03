Calgarys Tkachuk für zwei Spiele gesperrt

Dienstag, 21.03.2017

Tkachuk hatte im Spiel gegen die Los Angeles Kings am Sonntag Drew Doughty einen Ellbogenschlag verpasst.

Der sechste Pick des 2016er Drafts wird den Flames somit in den beiden Auswärtspartien gegen die Washington Capitals und die Nashville Predators fehlen. Der 19-Jährige erzielte in seiner Rookie-Saison in bisher 68 Spielen 13 Tore und bereitete 33 Treffer vor.

Die Flames kämpfen in den noch verbleibenden zehn Spielen um einen Playoff-Platz in der Pacific Division. Derzeit hinkt Calgary den Edmonton Oilers (2.) und den Anaheim Ducks (3.) einen Punkt hinterher.

