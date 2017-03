NHL: Howe-Statue in Hall of Fame enthüllt

Samstag, 11.03.2017

"Auch wenn es mein Vater niemals gesagt hätte, er hat sich diese Ehrung auf genau diese Art verdient", sagte Mark Howe, Sohn der Eishockey-Legende, der mit seinem Bruder Marty an der Zeremonie teilnahm. "Ich denke, dass die Hall of Fame wunderbare Arbeit geleistet hat. Marty und ich sind sehr stolz, hier sein zu dürfen und werden das Vermächtnis von Gordie Howe weitertragen."

In ihrer Kindheit hätten sie erlebt, wie viele zu ihrem Vater aufgeschaut haben, so Mark Howe, der im Jahr 2011 selbst in die Hall of Fame aufgenommen wurde. "Jetzt können alle Leute hier her kommen und dies ebenfalls tun", erklärte Howe. "Sie können sehen, welch ein Berg von einem Mann er war."

