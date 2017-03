"Vom Jungen zum Mann geworden"

Freitag, 17.03.2017

Draisaitl, gerade mal 21 Jahre alt, steht nach dem 7:4-Erfolg seiner Oilers gegen die Boston Bruins bei 61 Scorerpunkten. Mit einer wieder mal überragenden Leistung hatte der Stürmer dabei durch seinen Assist zunächst den deutschen Rekord von Bundestrainer Marco Sturm (59 Zähler) aus der Saison 2005/06 eingestellt, mit dem Tor und einem weiteren Zuspiel wenig später gar übertroffen.

Erlebe die NHL Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Der Vergleich mit Marco ehrt mich natürlich", sagte der Kölner, fügte bescheiden und beeindruckt aber an: "Er hat ungeachtet der Scorerpunkte über Jahre hinweg überragende Leistungen in der NHL gebracht. So weit bin ich noch nicht." Noch nicht.

Draisaitl gehört dennoch nicht erst seit der historischen Partie im Rogers Place zu den herausragenden Akteuren in der besten Liga der Welt. Nach einer schwachen ersten Saison war er bereits im Vorjahr an 51 Toren direkt beteiligt gewesen, momentan belegt er ligaweit den 18. Platz der Scorerwertung - vor Superstars wie dem Russen Alexander Owetschkin oder dem Schweden Henrik Zetterberg.

"Leon hat noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Er ist der geborene Scorer, und es macht Spaß, ihm zuzusehen", sagte der entthronte Marco Sturm dem SID: "Er hat sich diese Marke absolut verdient. Das war nur eine Frage der Zeit.

Sturm wird den Werdegang des Supertalents allerdings auch mit einem weinenden Auge verfolgen, denn mit dem Sieg bleiben die Kanadier auf Play-off-Kurs. Das reduziert die Chancen auf Draisaitls Start bei der Heim-WM im Mai in Köln erheblich, das Nationalteam müsste somit ohne seinen wichtigsten Spielgestalter auskommen.

Die deutschen Topscorer in der NHL: Leons Rekord auf dem Weg nach oben © getty 1/16 Leon Draisaitl hat sich in die Geschichtsbücher gespielt! Im Duell mit den Bruins hat der Deutsche die Bestmarke von 59 Scorerpunkten von Marco Sturm in einer Saison geknackt. In der Gesamtbilanz muss sich Draisaitl allerdings noch hinten anstellen /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl.html © getty 2/16 15. Olaf Kölzig: 719 Spiele, 17 Scorerpunkte (0 Tore, 17 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=2.html © getty 3/16 14. Stefan Ustorf: 54 Spiele, 17 Scorerpunkte (7 Tore, 10 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=3.html © getty 4/16 13. Korbinian Holzer: 114 Spiele, 18 Scorerpunkte (3 Tore, 15 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=4.html © getty 5/16 12. Alexander Sulzer: 131 Spiele, 22 Scorerpunkte (7 Tore, 15 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=5.html © getty 6/16 11. Tom Kühnhackl: 86 Spiele, 25 Scorerpunkte (9 Tore, 16 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=6.html © getty 7/16 10. Christoph Schubert: 315 Spiele, 72 Scorerpunkte (25 Tore, 47 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=7.html © imago 8/16 9. Uli Hiemer: 143 Spiele, 73 Scorerpunkte (19 Tore, 54 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=8.html © getty 9/16 8. Tobias Rieder: 222 Spiele, 91 Scorerpunkte (42 Tore, 49 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=9.html © getty 10/16 7. Leon Draisaitl: 179 Spiele, 121 Scorerpunkte (45 Tore, 76 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=10.html © getty 11/16 6. Marcel Goc: 636 Spiele, 188 Scorerpunkte (75 Tore, 113 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=11.html © getty 12/16 5. Dennis Seidenberg: 821 Spiele, 243 Scorerpunkte (44 Tore, 199 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=12.html © getty 13/16 4. Uwe Krupp: 729 Spiele, 281 Scorerpunkte (69 Tore, 212 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=13.html © getty 14/16 3. Christian Ehrhoff: 789 Spiele, 339 Scorerpunkte (74 Spiele, 265 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=14.html © getty 15/16 2. Jochen Hecht: 833 Spiele, 463 Scorerpunkte (186 Tore, 277 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=15.html © getty 16/16 1. Marco Sturm: 938 Spiele, 487 Scorerpunkte (242 Tore, 245 Vorlagen) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl,seite=16.html

Lob von allen Seiten

"Leon spielt schlichtweg hervorragend, offensiv und defensiv", sagte Sturm. Oilers-Coach Todd McLellan bezeichnete seinen Schlüsselspieler unterdessen als einen "Leader", der "von einem Jungen zu einem Mann geworden ist". Die Folge: Draisaitl erhält viel Einsatzzeit, ist sowohl in Über- als auch in Unterzahl auf dem Eis.

Im Spiel gegen die Bruins waren von den Stürmern einzig Kapitän Connor McDavid und Ryan Nugent-Hopkins länger im Einsatz. "Jeder weiß, was für ein großartiger Spieler und wie wichtig er für uns ist", sagte Teamkollege Milan Lucic, der 2011 mit den Bruins schon den Stanley Cup gewonnen hatte.

Der Gewinn der begehrten Trophäe ist auch für Draisaitl das große Ziel - selbstverständlich neben all den persönlichen Erfolgen. "Ich werde weiter meine Leistung bringen", sagte Draisaitl, der Ende Januar nach 156 NHL-Spielen und damit so früh wie kein Deutscher seinen 100. Scorerpunkt verbucht hatte. "Ich hoffe, es kommen noch eine Menge Punkte dazu." Der Weg stimmt.

Leon Draisaitl im Steckbrief