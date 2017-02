Penguins: Hainsey kommt, Daley verletzt

Freitag, 24.02.2017

Rund sechs Wochen wird Daley den Penguins fehlen, so die offizielle Mitteilung. Der Verteidiger muss am Knie operiert werden, nachdem er sich beim 3:1-Sieg über die Carolina Hurricanes verletzte. Der 33-Jährige verbuchte in der laufenden Saison 19 Scorerpunkte.

Gleichzeitig gab Pittsburgh die Verpflichtung von Routinier Hainsey bekannt. Der 35-Jährige könnte für Daley einspringen und wird weiterhin zu 50 Prozent von den Hurricanes bezahlt. Sein Vertrag läuft bis 1. Juli, anschließend wird er zum Free Agent.

