Fünfjahresvertrag für Blues-Center Berglund

Samstag, 25.02.2017

Der 28 Jahre alte Berglund war 2006 in der ersten Runde von den Blues gedraftet worden, 2008 stieß er schließlich zum Team. Mittlerweile hat er 615 Regular-Season-Spiele absolviert, in denen ihm 145 Tore und 141 Vorlagen gelangen. In dieser Saison kommt er auf bisher 24 Scorerpunkte.

In den kommenden fünf Jahren kassiert er insgesamt 19,25 Millionen Euro und bleibt damit bis 2022 bei den Blues. "Jeder hier und im Vorstand weiß, dass ich ein Blue bleiben will", hatte er erst kürzlich gesagt. Mit 67 Punkten stehen die Blues in der Central derzeit auf dem dritten Platz.

