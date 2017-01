Coach Tortorella muss All Star-Game absagen

Freitag, 27.01.2017

Das NHL All-Star-Game wird ohne John Tortorella auskommen müssen. Der Trainer sagte schon das Spiel seiner Columbus Blue Jackets in Nashville ab und wird auch noch am kommenden Wochenende mit dringenden Angelegenheiten in seiner Familie beschäftigt sein.

Im offiziellen Statement heißt es: "Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, da es mich stolz macht, die Columbus Blue Jackets zu vertreten. Aber es ist die richtige Entscheidung für meine Familie und mich. Ich bedanke mich für die Unterstützung der NHL und unserer Organisation."

Für die Blue Jackets werden Co-Trainer Brad Larsen und Brad Shaw übernehmen, für das All Star-Game ist noch kein Ersatz benannt worden.

