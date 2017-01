"Natürlich merkt man, dass das Interesse steigt"

Platz 12 - Mark Recchi (1652, 1533: 577/956) beendete erst 2011 seine Karriere. Der Right Wing hatte seine erfolgreichste Zeit bei den Philadelphia Flyers, wo er in der Spielzeit 1992/93 123 Scorer-Punkte einfuhr

Platz 4 - Gordie Howe (1767, 1850: 801/1049) ist der zweitbeste Torschütze hinter Gretzky in der NHL-Geschichte. War in 20 aufeinanderfolgenden Jahren unter den besten fünf Scorern. Knackte 1960/61 als erster Spieler die 1000-Punkte-Marke

© getty

15/15

Platz 1 - Wayne Gretzky (1487, 2857: 894/1963) ist vierfacher Stanley-Cup-Sieger und konnte als einziger Spieler 200 Punkte in der Regular Season einfahren. Die Rückennummer 99 von "The Great One" wird in der NHL nie wieder vergeben

/de/sport/diashows/1612/mehrsport/nhl-beste-topscorer-aller-zeiten/gretzky-jagr-messier-howe-francis-dionne,seite=15.html