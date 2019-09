McCoy findet neues Team: Chiefs verpflichten Running Back

LeSean McCoy wird offenbar einen Vertrag bei den Kansas City Chiefs unterschreiben. Das berichten US-amerikanische Medien übereinstimmend.

Laut NFL Network-Insider Ian Rapoport unterschreibt McCoy einen Einjahres-Vertrag über drei Millionen Dollar. Das Gehalt kann unter Umständen auf bis zu vier Millionen Dollar steigen. McCoy war erst am Samstag von den Buffalo Bills entlassen worden.

In Kansas City trifft "Shady" nun auf seinen ehemaligen Coach Andy Reid. Von 2009 bis 2012 arbeiteten die beiden bereits gemeinsam in Philadelphia. McCoy schaffte es 2011 erstmals in den Pro Bowl.

Bei den Chiefs wird McCoy nun mit Damien Williams sowie Rookie Darwin Thompson um Snaps kämpfen müssen. Carlos Hyde war am Samstag für Offensive Tackle Martinas Rankin zu den Houston Texans getradet worden.