NFL: Rekord-Garantie! Jared Goff verlängert bei Los Angeles Rams

Die Los Angeles Rams haben sich mit Quarterback Jared Goff auf eine Vertragsverlängerung bis 2024 geeinigt. Der Deal ist Medienberichten zufolge 134 Millionen Dollar wert und enthält die höchste Garantie in der Geschichte der NFL.

110 Millionen Dollar sind dem ersten Pick des NFL Drafts 2016 demnach sicher. Damit übertrifft Goff die Vierjahres-Verlängerung von Carson Wentz bei den Philadelphia Eagles aus dem Juni. Goff hatte für 128 Millionen Dollar unterschrieben und ihm sind 107,9 Millionen garantiert.

Die Verlängerung wird an Goffs bestehenden Vertrag angehängt. In dieser Saison verdient er 4,3 Millionen Dollar im vierten Jahr seines Rookie-Vertrags, ehe er 2020 22,8 Millionen Dollar erhalten wird. Insgesamt steht Goff also für die nächsten sechs Spielzeiten für einen Gesamtbetrag von 161 Millionen Dollar unter Vertrag.

Die Rams hatten im Draft 2016 für Goff vom 15. Pick hoch getradet und standen nach der Wentz-Verlängerung ein wenig unter Druck. Wentz war der zweite Pick im 2016er Draft.

NFL: Wilson, Brady, Rodgers, Garoppolo und Co.: Die Gehälter aller 32 Starting-Quarterbacks © getty 1/33 Die Los Angeles Rams haben den Vertrag von Jared Goff langfristig verlängert und sein Gehalt kräftig aufgepolstert. Wo landet er damit in der Gehalts-Rangliste der Quarterbacks in der NFL? © getty 2/33 32. Dak Prescott, Dallas Cowboys. Durchschnittliches Jahresgehalt: 680.848 Dollar, Vertrag bis 2019, Garantien: 383.393 Dollar. © getty 3/33 31. Lamar Jackson, Baltimore Ravens. Durchschnittliches Jahresgehalt: 2,3 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022, Garantien: 7,5 Millionen Dollar. © getty 4/33 30. Deshaun Watson, Houston Texans. Durchschnittliches Jahresgehalt: 3,4 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022, Garantien: 13,8 Millionen Dollar. © getty 5/33 29. Case Keenum, Washington Redskins. Durchschnittliches Jahresgehalt: 3,5 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019, Garantien: 3,5 Millionen Dollar. © getty 6/33 28. Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs. Durchschnittliches Jahresgehalt: 4,1 Millionen Dollar, Vertrag bis 2021, Garantien: 16,4 Millionen Dollar. © getty 7/33 27. Josh Rosen, Miami Dolphins. Durchschnittliches Jahresgehalt: 4,3 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022, Garantien: 17,5 Millionen Dollar. © getty 8/33 26. Josh Allen, Buffalo Bills. Durchschnittliches Jahresgehalt: 5,2 Millionen Dollar, Vertrag bis 2023, Garantien: 21,1 Millionen Dollar. © getty 9/33 25. Mitchell Trubisky, Chicago Bears. Durchschnittliches Jahresgehalt: 7,2 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022, Garantien: 29 Millionen Dollar. © getty 10/33 24. Sam Darnold, New York Jets. Durchschnittliches Jahresgehalt: 7,5 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022, Garantien: 30,2 Millionen Dollar. © getty 11/33 23. Baker Mayfield, Cleveland Browns. Durchschnittliches Jahresgehalt: 8.170.745 Dollar, Vertrag bis 2021, Garantien: 32,6 Millionen Dollar. © getty 12/33 22. Kyler Murray, Arizona Cardinals. Durchschnittliches Jahresgehalt: 8,7 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022, Garantien: 35 Millionen Dollar. © getty 13/33 21. Jacoby Brissett, Indianapolis Colts. Durchschnittliches Jahresgehalt: 15 Millionen Dollar, Vertrag bis 2020, Garantien: 20 Millionen Dollar. © getty 14/33 20. Andy Dalton, Cincinnati Bengals. Durchschnittliches Jahresgehalt: 16 Millionen Dollar, Vertrag bis 2020, Garantien: 17 Millionen Dollar. © getty 15/33 19. Cam Newton, Carolina Panthers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20,7 Millionen Dollar, Vertrag bis 2020, Garantien: 60 Millionen Dollar. © getty 16/33 18. Philip Rivers, Los Angeles Chargers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20,8 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019, Garantien: 65 Millionen Dollar. © getty 17/33 17. Jameis Winston, Tampa Bay Buccaneers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20,9 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019, Garantien: 20,9 Millionen Dollar. © getty 18/33 16. Marcus Mariota, Tennessee Titans. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20,9 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019, Garantien: 20,9 Millionen Dollar. © getty 19/33 15. Eli Manning, New York Giants. Durchschnittliches Jahresgehalt: 21 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019, Garantien: 67 Millionen Dollar. © getty 20/33 14. Nick Foles, Jacksonville Jaguars. Durchschnittliches Jahresgehalt: 22 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022, Garantien: 50,1 Millionen Dollar. © getty 21/33 13. Joe Flacco, Denver Broncos. Durchschnittliches Jahresgehalt: 22,1 Dollar, Vertrag bis 2021, Garantien: 44 Millionen Dollar. © getty 22/33 12. Drew Brees, New Orleans Saints. Durchschnittliches Jahresgehalt: 25 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019, Garantien: 27 Millionen Dollar. © getty 23/33 11. Derek Carr, Oakland Raiders. Durchschnittliches Jahresgehalt: 25 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022, 70,2 Millionen Dollar. © getty 24/33 10. Matthew Stafford, Detroit Lions. Durchschnittliches Jahresgehalt: 27 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022, Garantien: 92 Millionen Dollar. © getty 25/33 9. Jimmy Garoppolo, San Francisco 49ers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 27,5 Millionen Dollar, Vertrag bis 2023, Garantien: 74,1 Millionen Dollar. © getty 26/33 8. Kirk Cousins, Minnesota Vikings. Durchschnittliches Jahresgehalt: 28.000.000 Dollar, Vertrag bis 2020, Garantien: 84 Millionen Dollar. © getty 27/33 7. Tom Brady, New England Patriots. Durchschnittliches Jahresgehalt: 28,3 Millionen Dollar, Vertrag bis 2021, Garantien: TBA. © getty 28/33 6. Matt Ryan, Atlanta Falcons. Durchschnittliches Jahresgehalt: 30 Millionen Dollar, Vertrag bis 2023, Garantien: 100 Millionen Dollar. © getty 29/33 5. Carson Wentz, Philadelphia Eagles. Durchschnittliches Jahresgehalt: 32 Millionen Dollar, Vertrag bis 2024, Garantien: 107 Millionen Dollar. (neuer Vierjahresvertrag greift ab 2021) © getty 30/33 3. Jared Goff, Los Angeles Rams. Durchschnittliches Jahresgehalt: 33,5 Millionen Dollar, Vertrag bis 2024, Garantien: 110 Millionen Dollar. (neuer Vierjahresvertrag greift ab 2021) © getty 31/33 3. Aaron Rodgers, Green Bay Packers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 33,5 Millionen Dollar, Vertrag bis 2023, Garantien: 98,7 Millionen Dollar. © getty 32/33 2. Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 34 Millionen Dollar, Vertrag bis 2021, Garantien: 37,5 Millionen Dollar © getty 33/33 1. Russell Wilson, Seattle Seahawks. Durchschnittliches Jahresgehalt: 35 Millionen Dollar, Vertrag bis 2023, Garantien: 107 Millionen Dollar

Nach einer schwierigen Rookie-Saison unter Head Coach Jeff Fisher blühte Goff ab 2017 unter Sean McVay auf. In beiden Jahren gewannen die Rams jeweils die NFC West und erreichten zudem Super Bowl LIII im vergangenen Februar.