NFL-News: Keine Sondererlaubnis für Antonio Brown im Helm-Streit

Antonio Brown erhält im seit Tagen schwelenden Helm-Streit mit der NFL keine Sondererlaubnis und ist verpflichtet, die vom NOCSAE (National Operating Committee for Standards and Athletic Equipment) zertifizierten neuen Helme im Training und in Spielen zu tragen. Pro Football Talk bestätigte die Entscheidung eines neutralen, unabhängigen Schiedsgerichts am Montagabend.

Der Wide Receiver der Oakland Raiders hatte kundgetan, sich mit den den neuen, von der Liga zugelassenen Helmen in seiner Sicht eingeschränkt zu fühlen - vor allem beim Fangen von Bällen. Deshalb wollte er einen der Helme tragen, die er bevorzugt.

Am vergangenen Freitag berichtete Adam Schefter von ESPN sogar, dass Brown damit gedroht habe, seine Karriere zu beenden, sollte die Liga ihn dazu zwingen, die neuen Helme bei Spielen und im Training zu tragen. Mit den neu eingeführten Helmen will die NFL die Sicherheit der Spieler zusätzlich erhöhen.

Via Instagram reagierte AB nun jedoch wesentlich gelassener auf die endgültige Entscheidung im Helm-Streit, als er es zunächst angekündigt hatte. "Obwohl ich mit der Entscheidung des Schiedsgerichts nicht einverstanden bin, arbeite ich hart daran, wieder vollkommen fit zu werden, um wieder zurück bei meinen Teamkollegen auf dem Feld zu sein. Ich freue mich auf die neue Saison und bedanke mich für alle Genesungswünsche wegen meiner Füße", teilte der 31-Jährige mit.

Vergangene Woche war publik geworden, dass sich Brown bei einer Kältetherapie schwere Erfrierungen am Fuß zugezogen hat. Der Wide Receiver verpasste den Großteil des Training Camps der Raiders und trainiert seit dem 30. Juni nicht mehr mit dem Team. Head Coach Jon Gruden erklärte, Oakland habe nach wie vor nicht genug Informationen über die Verletzung. "Ich drücke einfach die Daumen, ich werde mich nicht an Spekulationen beteiligen", so Gruden. Zuletzt gingen die Vermutungen dahin, dass der Ärger bezüglich der Helmnutzung der eigentliche Grund für die Abwesenheit des Star-Receivers sei.