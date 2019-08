NFL Preseason Week 3 Roundup: Brady vs. Cam - QB-Duelle in Washington, Miami und New York

Woche 3 der Preseason steht vor der Tür, traditionell ist es eine der wichtigsten Wochen in der Saisonvorbereitung: Jetzt spielen die Starter - zumeist - eine Rolle, jetzt gibt es eine Art Game Plan, kurzum: Jetzt wird es ernst. Das gilt auch für die Quarterback-Duelle in New York, Washington und Miami, für die Receiver der Patriots, für die Offensive Line der Falcons und auch für einige etablierte Starter wie Cam Newton.

Preseason Week 3 Preview:

Cincinnati Bengals (1-1) - New York Giants (2-0) (Fr., 1 Uhr)

Für Daniel Jones lief die Preseason bisher insgesamt sehr gut. Nachdem infolge des Drafts kein Spieler kontroverser diskutiert und von den Fans des eigenen - neuen - Teams offener kritisiert wurde, waren ein nahezu fehlerfreier Auftritt im ersten und eine starke Rückkehr nach zwei Fumbles im zweiten Preseason-Spiel Balsam auf die aufgewühlte New Yorker Seele und verschafften Jones etwas Ruhe.

Dennoch hört man aus New York regelmäßig, dass Eli Manning der klare, unumstrittene Starter ist - Woche 3 der Preseason könnte somit für eine ganze Weile Jones' letzte ernsthafte Möglichkeit sein, sich nachhaltig für mehr zu empfehlen. Zumindest würde diese Diskussion die Schlagzeilen in New York spätestens dann dominieren, wenn Jones überzeugt und Manning gegen die Bengals Probleme offenbart. Ebenfalls interessant: Welche Cornerbacks können sich für Starter-Snaps empfehlen?

Eine Quarterback-Debatte haben die Bengals nicht, Ryan Finley aber hatte gegen Washington in der Vorwoche ein sehr überzeugendes Spiel. Der Rookie ist auf bestem Wege, sich den ersten Backup-Platz zu sichern. Spannend wird es zudem sein, zu sehen, wie die bereits dezimierte Offensive Line funktioniert.

Ansonsten kann man bei Cincinnati, in Abwesenheit des verletzten A.J. Green, auf das Wide Receiver Corps blicken: Auden Tate, Josh Malone, Cody Core, Stanley Morgan und auch Damion Willis, den Head Coach Zac Taylor jüngst ausdrücklich gelobt hat, streiten hier unter anderem um die Plätze. John Ross fällt nach wie vor aus und wird wohl in der Preseason gar nicht mehr spielen.

Philadelphia Eagles (1-1) - Baltimore Ravens (2-0) (Fr., 1.30 Uhr)

Woche 3 der Preseason kommt der Regular Season in jeder Hinsicht am nächsten - bedeutet das auch, dass wir noch eine bessere Idee von der Ravens-Offense erhalten? Lamar Jackson hatte in der Vorwoche bereits wieder elektrisierende Szenen, aber wie viel soll der Ravens-Quarterback tatsächlich via Design laufen? Und wie soll das Passspiel aussehen?

Kritisch dafür ist das Wide Receiver Corps, und das kommt bei den Ravens, die ihr 16. (!) Preseason-Spiel in Serie gewinnen könnten, mit jeder Menge Fragezeichen daher. Immerhin wird Top-Pick Marquise Brown am Donnerstagabend endlich auf dem Feld stehen, nachdem er in den gemeinsamen Trainingseinheiten mit den Eagles unter der Woche ebenfalls mitwirken konnte. Kandidaten wie Miles Boykin, der im Training immer wieder Ausrufezeichen setzen konnte, oder auch Michael Floyd, der um einen Kaderplatz kämpft, sind hier weitere spannende Personalien.

Defensiv gilt es für beide Teams, in der Secondary Antworten zu finden. Die Ravens haben Slot-Cornerback Tavon Young verletzungsbedingt verloren, Cyrus Jones gilt als Anwärter auf diesen Posten. Die Starting-Cornerbacks der Eagles könnten sich bis zum Saisonstart ebenfalls noch ändern; im Training gegen die Ravens zum Wochenbeginn bildeten Ronald Darby, Sidney Jones und Avonte Maddox das Starting-Trio.

Ob Carson Wentz in der Preseason überhaupt spielt, ist weiter offen - Tendenz: Nein. Wentz selbst erklärte, dass er kein Problem damit hätte, die Vorbereitungsspiele auszusitzen; Head Coach Doug Pederson ließ sich insgesamt offen, welche seiner Starter überhaupt gegen Baltimore auflaufen. Somit könnte der jüngst verpflichtete neue Backup Josh McCown direkt zum Einsatz kommen. Eagles-Fans werden aber vor allem gespannt darauf sein, ob Rookie-Back Miles Sanders sich weiter in den Vordergrund manövrieren kann.

New England Patriots (2-0) - Carolina Panthers (1-1) (Fr., 1.30 Uhr)

Spielt er, oder spielt er nicht? Bereits in den Stunden vor dem zweiten Preseason-Spiel gegen Tennessee kursierten Gerüchte, dass Brady spielen würde - es entpuppte sich als Ente. Und gegen Carolina? "Ich hoffe es", erklärte Brady selbst am Dienstag. "Ich hoffe es. Wir haben gestern trainiert, wir trainieren heute, und dann werde ich sehen, was der Coach entscheidet. Wir werden sehen, was passiert."

Im Fokus stehen bei den Patriots - natürlich - einmal mehr die Wide Receiver. Josh Gordon ist zurück, wird aber noch nicht spielen. Er und Julian Edelman sind gesetzt, genau wie Erstrunden-Pick N'Keal Harry und wohl auch Phillip Dorsett. Doch was passiert dahinter? Jakobi Meyers ist der große Gewinner der Vorbereitung bisher und kann sich am Donnerstagabend womöglich mit den Startern abermals empfehlen.

Aufseiten der Panthers steht ebenfalls eine Quarterback-Frage im Mittelpunkt, Cam Newton soll nach auskurierter Schulter-OP endlich wieder spielen und unter Wettbewerbsbedingungen zeigen, dass die Schulter hält. Auch Christian McCaffrey wird auf dem Platz stehen, genau wie Linebacker Luke Kuechly. Alle haben, genau wie Brady auf der anderen Seite, in der bisherigen Preseason noch nicht gespielt.

Coach Ron Rivera bezeichnete das Spiel gegen die Pats als "gute Standortbestimmung", und will die mit seinen Startern bestreiten. Ansonsten? Die Offensive Line steht nach wie vor im Fokus, auch die Rookie-Running-Backs wollen die Coaches genau beobachten: Können Jordan Scarlett oder Elijah Holyfield es ins Team schaffen?

Atlanta Falcons (0-3) - Washington Redskins (0-2) (Fr., 1.30 Uhr)

Die Offensive Line der Falcons, die ihre letzten elf Preseason-Spiele alle verloren haben, ist und bleibt ein riesiges Sorgenkind - und das große Thema, wenn es darum geht, die kommende Saison aus Falcons-Sicht zu prognostizieren. Die Defense, mit Deion Jones, Keanu Neal und Co. zurück, sollte zumindest durchschnittlich sein, potenziell auch mehr. Funktioniert die Offensive Line jedoch nicht, ist Atlanta auch kein Titelkandidat.

Das Duell gegen die Jets in der Vorwoche war vor diesem Hintergrund ein kräftiger Schuss vor den Bug. Atlanta hatte riesige Probleme, obwohl die Starter länger auf dem Feld standen, und Matt Ryan steckte viel zu viele Hits ein. Washingtons Front ist in der Summe noch gefährlicher als die der Jets - eine echte Standortbestimmung für die Starter also.

Bei Washington auf der anderen Seite steht alles im Zeichen des Quarterback-Duells. Colt McCoy scheint noch länger auszufallen, wodurch Case Keenum der Starter ist. Vorerst, zumindest. Hier könnte über die nächsten beiden Wochen, beginnend mit dem wichtigen dritten Preseason-Spiel, tatsächlich noch Bewegung rein kommen - falls Dwayne Haskins sich weiter stabilisiert und an die positiven Momente der Vorwoche anknüpft. Auch in Washington ist allerdings die O-Line ein Problem, bei den Wide Receivern scheint auch noch einiges offen.

Oakland Raiders (2-0) - Green Bay Packers (1-1) (Fr., 2 Uhr)

Leichte Rückenprobleme hielten Aaron Rodgers in der Vorwoche an der Seitenlinie, mehr und mehr klingt es aus Green Bay so, als ob Rodgers in der Preseason dieses Jahr überhaupt nicht spielen könnte. "Ich denke nicht, dass das notwendig ist. Aber natürlich würden wir es gerne sehen", erklärte Coach Matt LaFleur nach dem Spiel gegen Baltimore in Woche 2. Übersetzung: Hat Rodgers noch den Hauch einer Beschwerde im Rücken, wird er gegen Oakland nicht mitwirken.

Das würde offensive Erkenntnisse ungleich schwieriger machen; defensiv aber sind ohnehin mindestens genauso viele Fragen offen. Wie schnell - und in welcher Rolle - sehen wir Erstrunden-Pick Rashan Gary ab September mit den Startern? Wie funktioniert der Pass-Rush mit den Neuzugängen Za'Darius Smith und Preston Smith? Und welche Cornerbacks außerhalb von Jaire Alexander empfehlen sich für mehr?

Bei den Raiders wurde jetzt lange genug alles durch die Posse um Antonio Brown dominiert; diese Storyline scheint sich endlich zu verabschieden. Brown war an Bord des Teamfliegers; dennoch ist es unwahrscheinlich, dass er tatsächlich auch Snaps sieht. Einen weiteren Blick auf Derek Carr und Rookie-Back Josh Jacobs sollten Fans dennoch erhalten. Genau wie auf die jungen Pass-Rusher, die gegen eine desolate Cardinals-Line in Woche 2 glänzen konnten.

Eine historische Fußnote am Rande: Die Raiders und Packers treffen auf neutralem Boden in Winnipeg aufeinander; es ist das erste NFL-Spiel in Kanada seit 2013.

Miami Dolphins (1-1) - Jacksonville Jaguars (0-2) (Fr., 2 Uhr live auf DAZN)