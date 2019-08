NFL Preseason Week 2: Mariota schon jetzt unter Druck?

Woche zwei der Preseason steht vor der Tür! In Green Bay wird Aaron Rodgers erstmals als Teil der LaFleur-Offense das Feld betreten, in New York und Arizona stehen die Rookie-Quarterbacks erneut im Rampenlicht. Bei den Redskins und Dolphins gehen die Quarterback-Duelle in die nächste Runde. Und: Muss Marcus Mariota tatsächlich um seinen Job kämpfen?

Jacksonville Jaguars - Philadelphia Eagles (Fr., 1:00 Uhr)

Der erste Auftritt von Nick Foles als Jaguar steht bevor - ausgerechnet gegen seine ehemaligen Teamkameraden. In Jacksonville wird der 30-Jährige beweisen müssen, dass er auch außerhalb des Schemes von Doug Pederson überzeugen kann. Das erste Preseason-Spiel, in dem Foles rund ein Viertel spielen dürfte, sollte diesbezüglich erste Hinweise geben. In der vergangenen Woche wurde Jacksonvilles Offense (zugegeben, praktisch ohne Starter) von den Ravens komplett abgemeldet.

Auf Seiten der Eagles steht Quarterback Cody Kessler besonders im Fokus. Nach der Verletzung von Nate Sudfeld (gebrochenes Handgelenk) soll der 26-Jährige als erster Backup von Carson Wentz in die Saison gehen, nun wird er beweisen müssen, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist. Kessler braucht also zumindest einen soliden Auftritt ohne grobe Fehler. Ebenfalls im Fokus: Andre Dillard. Der Rookie-Tackle überzeugte in Preseason-Spiel Nummer eins und könnte weiter Pluspunkte im Kampf um Spielzeit sammeln. Nach drei körperlichen Auseinandersetzungen in den letzten zwei Tagen des Eagles-Camps steht er ohnehin unter besonderer Beobachtung.

Atlanta Falcons - New York Jets (Fr., 1:30 Uhr)

Wide Receiver Russell Gage gilt als die große Überraschung im Training Camp der Falcons und hat beste Chancen, die vierte Option hinter dem Trio Julio Jones, Calvin Ridley und Mohamed Sanu zu werden. Mit einem guten Auftritt gegen die Jets dürfte er seinen Platz im 53-Mann-Roster praktisch sicher haben. Keanu Neal dürfte derweil zum ersten Mal seit seiner schweren Verletzung in Woche 1 der Regular Season 2018 wieder auf dem Platz stehen.

Auf Seiten der Jets stehen derweil die Cornerbacks im Fokus. Unter der Woche zogen sich sowohl Trumaine Johnson als auch Backup Kyron Brown Oberschenkelverletzungen zu. Das Cornerback-Corps geht auf dem Zahnfleisch. Hier bleibt zu beobachten, wer diese Chance auf einen Roster-Platz im zweiten Preseason-Spiel für sich nutzen kann. Nach dem plötzlichen Karriereende von Kicker Chandler Catanzaro wird zudem der neu verpflichtete Taylor Bertolet zeigen müssen, dass er das Zeug hat, diesen Job für Gang Green einzunehmen.

Baltimore Ravens - Green Bay Packers (Fr., 1:30 Uhr)

Der Kampf der Edge-Rusher, sowohl um Snaps aber auch um Kaderplätze, ist bei den Baltimore Ravens in vollem Gange. Tim Williams, Tyus Bowser, Jaylon Ferguson und Shane Ray kämpfen um wahrscheinlich nur drei Roster-Plätze. Gegen ein überfordertes Jaguars-Team konnte fast jeder der Vier eine Duftmarke setzen, mit der O-Line der Packers wartet nun eine größere Herausforderung. Ebenfalls interessant: Das Cornerback-Corps plagen Verletzungssorgen, Cyrus Jones und Maurice Canady könnten hier Argumente für sich sammeln.

Aaron Rodgers' erstes Spiel unter Matt LaFleur steht an und der Superstar-Quarterback soll wohl rund ein Viertel zum Einsatz kommen. Rodgers lobte bereits im Training, nun mehr mit Konzepten zu arbeiten und weniger auf die individuelle Klasse seiner Receiver vertrauen zu müssen. Der Test gegen die Ravens wird erstmals zeigen, wie gut Rodgers sich in der neuen Offense tatsächlich zurechtfindet - auch wenn alle Plays in der Preseason relativ simpel gehalten werden dürften.

Washington Redskins - Cincinnati Bengals (Fr., 1:30 Uhr)

In Washington bleiben die Quarterback so stark im Fokus wie sonst wohl bei keinem Team. Dwayne Haskins zeigte bei seinem Preseason-Debüt einige gute Würfe, sammelte insgesamt aber nur wenig Argumente für sich als Starter. Da Colt McCoy weiter verletzt passen muss, deutet daher alles auf Case Keenum als Quarterback in der ersten Woche der Regular Season hin. Mit einem weiteren soliden bis guten Auftritt gegen die Bengals dürfte der 31-Jährige seine Rolle weitestgehend sicher haben.

Auch in Cincinnati sind noch nicht alle Quarterback-Fragen vollends geklärt. Head Coach Zac Taylor hält offenbar große Stücke auf Rookie Ryan Finley, der im Draft in der 4. Runde ausgewählt wurde und in Preseason-Woche eins überzeugte. Jeff Driskel kämpft noch um den Job als Backup, musste im Training zuletzt aber sogar als Wide Receiver auflaufen. Ein weiterer guter Auftritt von Finley gegen die Redskins könnte das Duell entscheiden.

Arizona Cardinals - Oakland Raiders (Fr., 2:00 Uhr)

Nach einem guten, aber noch keineswegs spektakulären Auftritt in Woche eins der Preseason wird das nächste Spiel von Kyler Murray mit Spannung erwartet. Überzeugt der Nummer-eins-Pick auch gegen die Raiders, wird der Hype-Train weiter an Fahrt aufnehmen. Derweil gilt es im Receiver-Battle Pluspunkte zu sammeln. Damiere Byrd, Trent Sherfield, Pharoh Cooper und Kevin White scheinen um zwei Kaderplätze zu kämpfen. Wer nicht überzeugt, könnte den Cut in zwei Wochen nicht überstehen.

Auf Seiten der Raiders steht natürlich Antonio Brown im Mittelpunkt. Gegen die Cardinals wird der Wide Receiver aber noch nicht auf dem Platz stehen. Daher wandert die Aufmerksamkeit auf die Offensive- und Defensive-Line der Raiders. In der Vorsaison waren beide klare Problemzonen, in Preseason-Woche eins gegen die Backups der Rams sahen beide aber gut aus. Mit den Cardinals wartet nun ein echter Test auf die Linemen in Oakland.

Carolina Panthers - Buffalo Bills (Sa., 1:00 Uhr)

Der erste Auftritt von Cam Newton nach seiner Schulter-OP steht an. Die Panthers waren zuletzt bemüht, zu betonen, wie gut der ehemalige MVP schon wieder zurecht kommt. Trotzdem bleibt abzuwarten, wie Newton im Spiel gegen ein anderes Team aussieht, insbesondere bei tiefen Pässen. Darüber hinaus hört man nur Lob über Wide Receiver Curtis Samuel. Mit einem starken Auftritt gegen die Bills könnte der Youngster weiter Auftrieb bekommen.

Auch auf Seiten der Bills steht der Quarterback unter Beobachtung. Josh Allen zeigte einen soliden Auftritt gegen die Colts, diese Woche soll er zeigen, dass er die verbesserte Geduld in der Pocket auch konstant unter Beweis stellen kann. Im prall gefüllten Backfield der Bills geht es derweil weiter darum, sich für Snaps und teilweise auch überhaupt für Kaderplätze zu empfehlen. Rookie Devin Singletary deutete sein Potenzial in der Vorwoche teilweise ein, blieb insgesamt jedoch blass.

New York Giants - Chicago Bears (Sa., 1:30 Uhr)