NFL Preseason Week 1 Preview: Quarterbacks im Fokus - Kicker-Duell in Chicago

Endlich wieder Football! Nach dem Hall of Fame Game zwischen den Atlanta Falcons und den Denver Broncos starten nun auch die anderen 30 Teams in die Preseason. Bei den Giants, Redskins und Dolphins stehen die jungen Quarterbacks im Rampenlicht, in New England und Green Bay kann sich so mancher Youngster für Höheres empfehlen. Wie sehen die neuen Offenses von Baltimore und Arizona aus? Und: Was machen die Bears-Kicker?

New York Giants - New York Jets (Fr., 1 Uhr)

Buffalo Bills - Indianapolis Colts (Fr., 1 Uhr)

Der Running-Back-Raum der Bills ist bis auf den letzten Platz gefüllt. LeSean McCoy, Devin Singletary, Frank Gore, TJ Yeldon - mindestens einer der vier dürfte es nicht in den Kader schaffen. Ebenfalls interessant ist die Cornerback-Position: Levi Wallace, EJ Gaines und Kevin Johnson kämpfen um den Platz gegenüber von Tre'Davious White. Wer schon im ersten Preseason-Spiel viel spielen muss, wird überzeugen müssen.

In Indianapolis trauen viele Beobachter Rookie-Receiver Parris Campbell einiges zu. Um eine prominente Rolle in der Offense einzunehmen, wird er sich in der Preseason von der Konkurrenz jedoch absetzen müssen. Außerdem: D'Onta Foreman ist nach seiner Entlassung in Houston bei den Colts gelandet. Kann er zeigen, dass er für ein NFL-Team doch noch von Wert ist?

Kirk, Ekeler, Allen: 32 Teams, 32 Breakout-Spieler © getty 1/33 Patrick Mahomes hat gut lachen! Der Quarterback der Chiefs brachte es gleich in seinem ersten Jahr als Starter zum Superstar. Wir nennen 32 Kandidaten, die in der kommenden Saison den Sprung auf die nächste Stufe schaffen könnten. © getty 2/33 ARIZONA CARDINALS: Christian Kirk. Sorgte mit 590 Receiving Yards bereits in der letzten Saison für Furore, 2019 könnte er nochmal einen großen Schritt nach vorne machen. Als schneller Receiver mit RAC-Fähigkeiten passt er perfekt in Kingsburys Offense. © getty 3/33 ATLANTA FALCONS: Takkarist McKinley. Geht in sein drittes Jahr mit den Falcons und zeigte bereits gute Ansätze als Pass-Rusher. Mit mehr Snaps wird er auch mehr Sacks verbuchen können – und irgendwoher muss in Atlanta ja der Pass-Rush kommen. © getty 4/33 BALTIMORE RAVENS: Patrick Onwuasor. Deutete sein Potenzial im Vorjahr bereits mehrfach an, 2019 übernimmt er nun als Mike Linebacker. Onwuasor könnte der nächste starke Inside Linebacker der Ravens werden – und er geht in sein letztes Vertragsjahr. © getty 5/33 BUFFALO BILLS: Levi Wallace. Gewann den Job als Starting-CB bei den Bills im letzten Jahr als Undrafted Rookie. Wallace zählte in der zweiten Saisonhälfte zu den besten Cornern der Liga, macht er so weiter, wird er nicht mehr lange unterm Radar fliegen. © getty 6/33 CAROLINA PANTHERS: Curtis Samuel. Mit 7 Touchdowns deutete der 22-Jährige sein Potenzial 2018 bereits an, in der kommenden Saison soll er mehr als ein Gimmick-Spieler sein. Er könnte als Receiver starten – und seine bisherigen Stats pulverisieren. © getty 7/33 CHICAGO BEARS: Anthony Miller. Auch Miller verbuchte im Vorjahr 7 Touchdowns, war aber noch kein konstanter Receiver für die Bears – auch weil Trubisky ihn zu oft überwarf. Das Talent ist jedoch da. 2019 sollten die Targets weiter nach oben gehen. © getty 8/33 CINCINNATI BENGALS: Germaine Pratt. Der Drittrundenpick aus NC State sorgt im Training Camp der Bengals für Schlagzeilen und könnte vom ersten Tag an starten. Cincinnati hat seit Jahren Linebacker-Probleme, der 23-Jährige könnte diese endlich beenden. © getty 9/33 CLEVELAND BROWNS: Baker Mayfield. Nach einer starken Rookie-Saison fliegt Mayfield nicht gerade unterm Radar. Für eine Saison mit Breakout-Charakter müsste er im MVP-Rennen vorne mit dabei sein – mit dem Talent und den Waffen könnte genau das passieren. © getty 10/33 DALLAS COWBOYS: Tony Pollard. Macht Ezekiel Elliott seine Drohung wahr und setzt 2019 zumindest teilweise aus, hat Pollard alles, um der nächste James Conner zu werden. Hinter einer der besten O-Lines der Liga könnte er eine spektakuläre Saison spielen. © getty 11/33 DENVER BRONCOS: Courtland Sutton. Mit über 700 Receiving Yards spielte Sutton eine starke Rookie-Saison, als X-Receiver soll 2019 nun der nächste Schritt folgen. Ein mögliches Problem: Joe Flacco ist nicht zwingend der beste Freund von Outside-Receivern. © getty 12/33 DETROIT LIONS: Kerryon Johnson. Überzeugte bereits in seiner Rookie-Saison. Im kommenden Jahr scheinen die Lions noch mehr auf den Run setzen zu wollen. Johnson ist der talentierteste Back und könnte hinter einer guten Line starke Zahlen auflegen. © getty 13/33 GREEN BAY PACKERS: Geronimo Allison. Im vergangenen Jahr zeigte Allison vier starke Spiele, ehe eine Gehirnerschütterung sowie eine Leisten-OP ihn außer Gefecht setzten. 2019 soll er nun endlich der Nummer-zwei-Receiver hinter Davante Adams werden. © getty 14/33 HOUSTON TEXANS: Karan Higdon. Wurde im Draft etwas überraschend nicht ausgewählt und heuerte in Houston an. Higdon bringt die Klasse mit, um Lamar Miller zu verdrängen. Bleibt die Frage: Was ist hinter der wackeligen Texans-Line für einen Runner möglich? © getty 15/33 INDIANAPOLIS COLTS: Denico Autry. Mit 9 Sacks sorgte Autry bereits 2018 für Aufsehen. 2019 geht er erstmals in seiner Karriere mit der gleichen Rolle wie im Vorjahr in eine Saison, das 1-Gap-Scheme der Colts scheint perfekt für einen 3-Technique wie ihn. © getty 16/33 JACKSONVILLE JAGUARS: Dede Westbrook. Knackte bereits im Vorjahr die Marke von 100 Targets. 2019 geht Westbrook wohl als Lieblings-Receiver von Nick Foles in die Saison und hat alle Möglichkeiten, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. © getty 17/33 KANSAS CITY CHIEFS: Darwin Thompson. Rutschte im Draft bis in die 6. Runde, stellte seine Klasse am College aber unter Beweis. Thompson könnte Williams früh in der Saison Snaps abnehmen. Ein Andy-Reid-Running-Back ist immer für eine Breakout-Saison gut. © getty 18/33 LOS ANGELES CHARGERS: Austin Ekeler. Agierte bereits im letzten Jahr mit limitierten Touches statistisch effektiver als Starter Melvin Gordon. Sollte Gordon in der kommenden Saison tatsächlich aussetzen, hat Ekeler die Klasse, um diesen 1:1 zu ersetzen. © getty 19/33 LOS ANGELES RAMS: Gerald Everett. Mehr 12-Personell dürfte bedeuten: Mehr Snaps und mehr Targets für Everett. Der junge Tight End deutete sein Potenzial bereits an, stand aber zu selten auf dem Feld. Das könnte sich 2019 ändern. © getty 20/33 MIAMI DOLPHINS: Jerome Baker. Im Vorjahr brachte es Baker vom Drittrundenpick zum Starter, 2019 könnte der nächste Schritt folgen. Die Dolphins-Defense könnte besser sein als bisher angenommen – und Baker zu den Hauptgründen dafür zählen. © getty 21/33 MINNESOTA VIKINGS: Pat Elflein. Nach einer miesen Saison soll Elflein 2019 als Guard wieder angreifen. Im Training Camp sah der 25-Jährige deutlich verbessert aus. Mit Garrett Bradbury und Josh Kline könnte er eine durchaus solide Interior Line bilden. © getty 22/33 NEW ENGLAND PATRIOTS: Jakobi Meyers. Der 22-Jährige ist die große Überraschung im Training Camp der Patriots und gilt als neues Lieblings-Target von Tom Brady. Im dünn besetzten Receiving Corps hat Meyers selbst als Undrafted Rookie Chancen. © getty 23/33 NEW ORLEANS SAINTS: Keith Kirkwood. Der Undrafted Rookie deutete sein Talent 2018 bereits an, in der kommenden Saison könnte ihm nun ein Starting Spot winken. Der 24-jährige Wideout wird aller Voraussicht nach mit Tre'Quan Smith um Snaps kämpfen. © getty 24/33 NEW YORK GIANTS: Evan Engram. Im dünnen Receiving-Corps der Giants könnte Engram früh die beste Option für Eli Manning werden. Engram bringt alles mit, um zum Kreis der Top-Tight-Ends aufzuschließen, er könnte der George Kittle 2019 werden. © getty 25/33 NEW YORK JETS: Robby Anderson. Adam Gase wird Anderson offenbar mehr als nur als Deep Threat nutzen. Darnold ist der beste Quarterback, von dem Anderson jemals Pässe empfing. Der 26-Jährige könnte den Schritt zu einem echten Nummer-eins-Receiver machen. © getty 26/33 OAKLAND RAIDERS: Arden Key. Nach nur einem Sack in seiner Rookie-Saison soll der Drittrundenpick 2019 angreifen. Clelin Ferrell und Maxx Crosby werden Snaps bei Run-Downs erhalten, sodass Key 2019 als reiner Pass-Rusher spielen können wird. © getty 27/33 PHILADELPHIA EAGLES: Dallas Goedert. Als Ex-College-Star bringt Goedert das Talent mit, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen und könnte viele Snaps sehen. Ein Problem: Jeffery, Jackson, Agholor, Ertz – die Konkurrenz für Targets ist groß. © getty 28/33 PITTSBURGH STEELERS: Diontae Johnson. Wer bekommt die Brown-Rolle? Als Top-Route-Runner bringt Johnson das Skillset mit, das dem Ex-Steeler am meisten ähnelt. Der Drittrundenpick wird keine 1300 Yards und 15 TDs auflegen, doch er könnte überraschen. © getty 29/33 SAN FRANCISCO 49ERS: Dante Pettis. Den 49ers fehlt ein Nummer-eins-Receiver neben George Kittle. Mit 467 Receiving Yards und 5 Touchdowns in 12 Spielen deutete Pettis sein Potenzial bereits an, 2019 könnte er diese Rolle vollends einnehmen. © getty 30/33 SEATTLE SEAHAWKS: Poona Ford. Als Undrafted Rookie zählte Ford zu den positiven Überraschungen der Seahawks 2018. In der kommenden Saison dürfte der 23-Jährige mehr Snaps bekommen – und sich so in den Kreis der besten Run-Stopper der Liga spielen. © getty 31/33 TAMPA BAY BUCCANEERS: Ronald Jones II. Dass Bruce Arians Running Backs einsetzen kann, bewies er zuletzt in Arizona. Die große Frage: Wird TB auf einen klaren Lead Back setzen? Gewinnt Jones das interne Duell gegen Barber, könnte eine Top-Saison warten. © getty 32/33 TENNESSEE TITANS: Corey Davis. Nach 891 Receiving Yards 2018 braucht Davis eine herausragende Saison 2019, um dieser „Breakout“-Charakter zu verleihen. Die große Frage: Kann Marcus Mariota der Quarterback sein, der Davis eine solche Saison ermöglicht? © getty 33/33 WASHINGTON REDSKINS: Jonathan Allen. Die D-Line der Redskins könnte eine der Überraschungen 2019 werden. Allen zählt zu den besseren Interior Rushern der Liga, nun soll der nächste Schritt folgen. Das große Fragezeichen: Bleibt er 16 Spiele lang fit?

Baltimore Ravens - Jacksonville Jaguars (Fr., 1:30 Uhr)

Wie sieht die neue Offense der Ravens aus? Auch ohne Lamar Jackson, der wenig bis gar nicht spielen wird, dürfte man erste Tendenzen im Playcalling von Offensive Coordinator Greg Roman erkennen können. Außerdem: Wie schlägt sich Quarterback Trace McSorley? Der Sechstrundenpick kämpft noch um einen Kaderplatz und wird ohne den verletzten Robert Griffin III viel Spielzeit bekommen.

Nick Foles ist der neue Quarterback, dürfte aber allenfalls den ersten Drive spielen. Anschließend werden Tanner Lee, Sechstrundenpick 2018, und Gardner Minshew, Sechstrundenpick 2019, im Mittelpunkt stehen. Nur einer von beiden kann die Rolle des ersten Backups bekommen. Außerdem spannend: In der Receiver-Rangordnung scheint noch vieles offen. Wer kann hier früh Punkte sammeln?

Philadelphia Eagles - Tennessee Titans (Fr., 1:30 Uhr)

Bei kaum einem Team dürfte die Preseason für die Rookies so richtungsweisend sein wie bei den Eagles. Andre Dillard muss besser aussehen als Jason Peters oder Halapoulivaati Vatai, sofern er kein Backup-Dasein fristen will. Zweitrundenpick JJ Arcega-Whiteside muss Pluspunkte sammeln, um bei der namhaften Konkurrenz im Receiving-Corps Snaps zu bekommen und auch Miles Sanders hat seine Rolle im Backfield keineswegs sicher. Für Quarterback Clayton Thorson opferte Philly einen Fünftrundenpick, kann er sich mit starken Leistungen den Backup-Spot sichern?

Auf Seiten der Titans wird das Receiver-Battle spannend. Der Spot neben Corey Davis ist zu vergeben: Taywan Taylor ist laut erstem Depth Chart der Starter, Tajae Sharpe überzeugte allerdings im Training Camp. Kann Zweitrundenpick AJ Brown nochmal Eigenwerbung betreiben? Ryan Tannehill muss hingegen zeigen, dass ihm der Abgang aus Miami gut getan hat - und er womöglich doch noch ein Starter in der NFL sein kann.

Miami Dolphins - Atlanta Falcons (Fr., 1:30 Uhr)

In Miami steht natürlich das Quarterback-Duell im Mittelpunkt, denn nirgendwo sonst scheint der Kampf um den Starter-Posten noch so offen. Spielt Josh Rosen schon im ersten Preseason-Spiel mehrere Drives, wird der ehemalige Cardinals-Quarterback punkten müssen. Aktuell scheint Ryan Fitzpatrick die Nase vorne zu haben.

Auch bei den Falcons gibt es ein Quarterback-Duell - allerdings eine Reihe weiter hinten. Matt Schaub, der bereits vor dem Spiel leicht angezählt wurde, überzeugte im Hall of Fame Game nicht, Kurt Benkert macht ihm den Posten des Backup-Quarterbacks streitig.

Detroit Lions - New England Patriots (Fr., 1:30 Uhr)

Linebacker Jahlani Tavai machte im Training Camp der Lions mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Kann er auch in der Preseason überzeugen, könnte der Zweitrundenpick von der ersten Woche an als Starter auf dem Feld stehen. Bei den Cornerbacks scheint der Platz gegenüber von Darius Slay noch nicht sicher vergeben, wenn Justin Coleman in den Slot geht. Mit starken Leistungen in der Preseason könnte sich so mancher Defensive Back hier noch empfehlen.

So einige spannende Themen bei den Patriots: Wer überzeugt im Receiving-Corps? Julian Edelmans Rolle ist klar, ansonsten scheint fast alles möglich. Undrafted Rookie Jakobi Meyers könnte früh weitere Pluspunkte sammeln. Auch bei den Running Backs wird es spannend. Dass Bill Belichick - trotz aller Running-Back-Liebe - mit sechs Spielern auf dieser Position in die Saison geht, ist unwahrscheinlich. Und was passiert eigentlich mit Jarrett Stidham? New England wählte den Quarterback in der vierten Runde aus. Kann er womöglich schon jetzt Brian Hoyer Druck machen?

NFL: Die größten Fragezeichen der Preseason 2019 © getty 1/16 Die NFL Preseason startet, viele Fragen sind offen. Die Giants, Redskins und Dolphins haben noch keine Starting QBs, Chicago sucht einen Kicker - und bei Hard Knocks wird es exzentrisch. SPOX nennt die größten Preseason-Fragezeichen. © getty 2/16 Die Receiver und Tights der New England Patriots: Wer setzt sich durch? Gronk ist weg, also braucht es Ersatz. Wird es Matt LaCosse (Foto)? Oder doch Ben Watson oder Lance Kendricks? Bei den Receivern ist der Konkurrenzkampf noch größer. © getty 3/16 Quarterback der New York Giants: Head Coach Pat Shurmur hat einen offenen QB-Kampf angekündigt. Aber wird Rookie Daniel Jones tatsächlich den ewigen Eli Manning entthronen? Schwer vorstellbar. © getty 4/16 QB-Situation der Miami Dolphins: Wer startet für Miami? Neuzugang Josh Rosen oder Neuzugang Ryan Fitzpatrick? Erste Anzeichen deuten auf #Fitzmagic hin! © getty 5/16 Backup-QB der Atlanta Falcons: Mit dem Hall of Fame Game begann auch der Kampf um den Platz hinter Matt Ryan. Matt Schaub enttäuschte, Kurt Benkert hingegen betrieb Eigenwerbung. Das wird spannend. © getty 6/16 Was passiert mit Melvin Gordon? Der Star-Running-Back der Los Angeles Chargers befindet sich im Streik und will einen neuen Vertrag. Nun forderte sein Agent sogar einen Trade. Bleibt er, geht er - und wenn ja, wohin? © getty 7/16 Bekommt Ezekiel Elliott einen neuen Vertrag? Zeke streikt und will einen neuen Deal. Knicken die Cowboys ein, zumal Zekes Vertrag noch bis Ende 2020 geht? Und bliebe er stur, wenn die Cowboys standhaft bleiben? © getty 8/16 Die neue Offense der Arizona Cardinals: Kyler Murray ist da, nun gilt es, die neue Offense im Härtetest zu sehen. Funktioniert das, was Coach Kliff Kingsbury vorhat? Plus: Wie sieht das Receiving Corps hinter Fitzgerald und Kirk aus? © getty 9/16 Quarterback der Washington Redskins: Wer macht das Rennen? Der erfahrene Case Keenum oder der Rookie Dwayne Haskins? Und sollte Haskins gewinnen, was wird dann aus Keenum? Geht's direkt woanders hin? © getty 10/16 Receiving Corps der New York Giants: Sterling Shepard ist am Daumen verletzt, Corey Coleman hat sich das Kreuzband gerissen und Golden Tate ist wegen Dopings vier Spiele gesperrt. Wer spielt also Receiver für die G-Men? © getty 11/16 Wer gewinnt das Kicker-Duell der Chicago Bears? Zum Start der Preseason stehen immer noch Elliott Fry (Bild) und Eddie Pineiro zur Auswahl. Oder gibt's noch einen Neuzugang? © getty 12/16 Das Backfield der San Francisco 49ers: Zu wenige Running Backs haben die Niners jetzt nicht. Die Frage ist nur: Wie sieht die Hierarchie aus? Neuzugang Coleman kennt Coach Shanahan noch aus Atlanta. Matt Breida und Jerick McKinnon sind nicht schlechter. © getty 13/16 D.K. Metcalf: Wir wissen, dass die Seattle Seahawks weiterhin heftigst aufs Laufspiel setzen werden. Aber wie gut ist Rookie-Wideout D.K. Metcalf schon integriert? Kann er Doug Baldwin ersetzen? Ist er der designierte Deep-Threat? © getty 14/16 Die Offense der Baltimore Ravens: Wir wissen bereits, dass QB Lamar Jackson gerne und häufig läuft. Doch wie gehen es die Ravens in dieser Saison an? Vor allem: Wird Jackson durch seine neuen Targets zu einem effektiveren Passer? © getty 15/16 Pass Interference im Videobeweis: Ab dieser Saison sind Pass Intereference Calls überprüfbar. Im Hall of Game gab es die erste Review und die Entscheidung wurde bestätigt. Es wird spannend zu sehen, wie sich diese Neuerung entwickelt. © getty 16/16 Oakland Raiders in "Hard Knocks": In diesem Jahr sind die Raiders das Team in der HBO-Serie Hard Knocks. Kameras begleiten die Truppe durch die Preseason. Angesichts der Präsenz von Jon Gruden, Antonio Brown und anderen Exzentrikern wird das sicher groß.

Cleveland Browns - Washington Redskins (Fr., 1:30 Uhr)

In Cleveland dürften viele Augenpaare auf Cornerback Greedy Williams liegen - sofern er direkt viel spielt. Williams gilt als hochtalentierter Man-to-Man-Corner, doch kann er auch im eher auf Zone-Defense basierenden System von Defensive Coordinator Steve Wilks funktionieren? Das wird die Preseason zeigen. Auch der Posten des Backup-Quarterbacks dürfte noch offen sein, Drew Stanton hat diese Rolle noch nicht sicher.

Auf der Gegenseite schaut hingegen alles und jeder auf die Quarterbacks. Es erscheint zwar immer weniger wahrscheinlich, dass Dwayne Haskins als Starter in die Saison geht, doch eine herausragende Preseason könnte die Karten neu mischen. Und: Ist Colt McCoy Stand heute wirklich der Starter? Spielt er im ersten Preseason-Spiel wenig bis gar nicht, könnte der Depth Chart der Redskins tatsächlich der Wahrheit entsprechen.

Green Bay Packers - Houston Texans (Fr., 2:00 Uhr)