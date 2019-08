NFL 100 - Legenden, Rekorde und Dynastys: So feiert SPOX die Jubiläumssaison

Die NFL geht in ihre 100. Saison und feiert sich daher in den kommenden Wochen und Monaten selbst. Schon vor dem Start ins Jubiläumsjahr blickt SPOX zurück auf Legenden, Rekorde und besondere Momente.

Die Saison 2019 ist die 100. in der Geschichte des professionellen Footballs in Amerika. Entsprechend präsentiert sich die National Football League in Festlaune und wird einige besondere Veranstaltungen über die Saison hinweg durchführen.

Die SPOX-NFL-Redaktion beginnt die Feierlichkeiten sogar schon vor dem offiziellen Start. Von heute an präsentieren wir in den kommenden Tagen Highlights aus 100 Jahren NFL. Wir bieten Euch Storys zu Legenden wie Vince Lombardi, Joe Namath oder Randy Moss. Wir blicken auf die Teams, die ganze Ären geprägt haben und wagen am Ende einen Ausblick auf die 100. Saison.

Ferner präsentieren wir Euch die größten Rekorde des Sports und zeigen Euch die Spieler, die eine bestimmte Trikotnummer am meisten geprägt haben. Die nächsten Tage stehen komplett im Zeichen der 100. NFL-Saison.

NFL: Historische Duelle in der Saison 2019

Zur Feier des Jahres hat sich die NFL bei ihrem Spielplan etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Pro Woche ist je eine Begegnung mit besonderer historischer Bedeutung angesetzt.

Den Auftakt macht die längste Rivalität des Sports zwischen den Green Bay Packers und Chicago Bears im Season Kick-Off in der Nacht zum 6. September. In Woche 2 steigt eine Wiederauflage des ersten Monday Night Games überhaupt zwischen den Cleveland Browns und New York Jets. Zudem gibt es sieben Neuauflagen früherer Super Bowls.

Woche Spielpaarung Historischer Anlass 1 Chicago Bears - Green Bay Packers Älteste Rivalität der NFL 2 New York Jets - Cleveland Browns Erstes Monday Night Game 3 Dallas Cowboys - Miami Dolphins Super Bowl VI 4 Miami Dolphins - Los Angeles Chargers "Epic in Miami" (Divisional Playoff 1982) 5 Tennessee Titans - Buffalo Bills "Music City Miracle" (Wild Card Game 2000) 6 New England Patriots - New York Giants Super Bowls XLII, XLVI 7 Green Bay Packers - Oakland Raiders Super Bowl II 8 Kansas City Chiefs - Green Bay Packers Super Bowl I 9 Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings Super Bowl IV 10 New Orleans Saints - Atlanta Falcons Rivalry Game, Rückkehr nach NOLA nach Katrina 2006 11 Philadelphia Eagles - New England Patriots Super Bowls XXXIX, LII 12 New York Jets - Oakland Raiders Heidi Game 13 Baltimore Ravens - San Francisco 49ers Super Bowl XLVII (Harbaugh Bowl) 14 Cleveland Browns - Cincinnati Bengals Battle of Ohio (Gründer beider Teams: Paul Brown) 15 New Orleans Saints - Indianapolis Colts Super Bowl XLIV 16 Los Angeles Chargers - Oakland Raiders Rivalry Game

Darüber hinaus tragen die Teams ein spezielles "NFL 100"-Logo, eine Modifikation des herkömmlichen "Shield"-Logos am Kragen des Trikots sowie auf den Helmen.

NFL 2019: Besondere Termine

Los geht die Saison mit dem NFL Kick-Off Game am 5. September zwischen den Chicago Bears und Green Bay Packers im Soldier Field von Chicago. Entsprechend wird mit der Tradition gebrochen, dass der amtierende Super-Bowl-Champion die Saison eröffnet.

Das tun die New England Patriots erst am Sonntagabend in Woche 1 mit einem Sunday Night Game gegen die Pittsburgh Steelers.

NFL International Series 2019

In der Saison 2019 wird die NFL gleich fünf Spiele außerhalb der Vereinigten Staaten austragen. Gleich viermal geht es dafür nach London, wobei zwei Partien im nagelneuen Stadion der Tottenham Hotspur und zwei im Wembley Stadium ausgetragen werden.

Zudem treffen die Los Angeles Chargers (offiziell als Gastgeber) auf die Kansas City Chiefs im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt.

Datum Spielpaarung Ort/Stadion 6. Oktober Oakland Raiders - Chicago Bears Tottenham Hotspur Stadium, London 13. Oktober Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers Tottenham Hotspur Stadium, London 27. Oktober Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals Wembley Stadium, London 3. November Jacksonville Jaguars - Houston Texans Wembley Stadium, London 19. November Kansas City Chiefs - Los Angeles Chargers Estadio Azteca, Mexiko-Stadt

Thanksgivinig 2019

Seit 2006 finden traditionell drei Spiele an Thanksgiving (28. November) statt. In diesem Jahr empfangen die Detroit Lions die Chicago Bears, während die Dallas Cowboys auf die Green Bay Packers treffen. Am Abend kommt es zum Showdown zwischen den Atlanta Falcons und den New Orleans Saints in Georgia.

NFL 100: Die besten Spieler nach Trikotnummern - Offensive Skill-Players und O-Liner © getty 1/27 Die NFL geht in die ihre 100. Saison. SPOX schaut in die Historie und nennt die besten Offensivspieler mit einer bestimmten Trikotnummer. Als Grundlage dient der Weighted Career Average von "Pro-Football-Reference.com". © getty 2/27 Nummer 20: Barry Sanders (1989-1998) - Teams: Detroit Lions. © getty 3/27 21: LaDainian Tomlinson (2001-2011): San Diego Chargers. Honorable Mention: Tiki Barber. © getty 4/27 22: Emmitt Smith (1990-2004): Dallas Cowboys, Arizona Cardinals. © getty 5/27 25: Fred Biletnikoff (1965-1978): Oakland Raiders. © getty 6/27 28: Marshall Faulk (1994-2006): Indianapolis Colts, St. Louis Rams. Honorable Mention: Curtis Martin, Warrick Dunn, Fred Taylor, Adrian Peterson. © getty 7/27 29: Eric Dickerson (1983-1993): Los Angeles Rams, Indianapolis Colts, Los Angeles Raiders, Atlanta Falcons. © getty 8/27 32: Jim Brown (1957-1965): Cleveland Browns. Honorable Mentions: Marcus Allen, Edgerrin James, Franco Harris, O.J. Simpson. © getty 9/27 33: Tony Dorsett (1977-1988): Dallas Cowboys, Denver Broncos. © getty 10/27 34: Walter Payton (1975-1987): Chicago Bears. Honorable Mention: Thurman Thomas. © getty 11/27 44: John Riggins (1971-1985): New York Jets, Washington Redskins. © getty 12/27 63: Gene Upshaw (1967-1981): Oakland Raiders. Honorable Mentions: Jeff Saturday, Mike Munchak. © getty 13/27 63: Randall McDaniel (1988-2001): Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers. © getty 14/27 68: Will Shields (1993-2006): Kansas City Chiefs. Honorable Mention: Kevin Mawae. © getty 15/27 71: Walter Jones (1997-2008): Seattle Seahawks. Honorable Mention: Jason Peters. © getty 16/27 73: John Hannah (1973-1985): New England Patriots. Honorable Mentions: Jahri Evans, Larry Allen, Joe Thomas. © getty 17/27 74: Bruce Matthews (1983-2001): Houston Oilers, Tennessee Titans. © getty 18/27 77: Willie Roaf (1993-2005): New Orleans Saints, Kansas City Chiefs. Honorable Mention: Andrew Whitworth. © getty 19/27 78: Anthony Munoz (1980-1992): Cincinnati Bengals. Honorable Mention: Art Shell, Richmond Webb, Mike Kenn, Jackie Slater. © getty 20/27 80: Jerry Rice (1985-2004): San Francisco 49ers, Oakland Raiders, Seattle Seahawks. Honorable Mentions: Steve Largent, James Lofton, Cris Carter, Isaac Bruce, Rod Smith, Andre Johnson. © getty 21/27 81: Terrell Owens (1996-2010): San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals. Honorable Mentions: Carl Eller, Tim Brown, Art Monk, Anquan Boldin. © getty 22/27 83: Andre Reed (1985-1999): Buffalo Bills, Washington Redskins. Honorable Mention: Wes Welker. © getty 23/27 84: Randy Moss (1998-2012): Minnesota Vikings, Tennessee Titans, San Francisco 49ers. Honorable Mentions: Antonio Brown, Gary Clark, Roddy White. © getty 24/27 85: Antonio Gates (2003-heute): San Diego Chargers, Los Angeles Chargers. Honorable Mentions: Chad Johnson, Derrick Mason. © getty 25/27 87: Reggie Wayne (2001-2014): Indianapolis Colts. Honorable Mentions: Keenan McCardell, Muhsin Muhammad. © getty 26/27 88: Marvin Harrison (1996-2008): Indianapolis Colts. Honorable Mentions: Tony Gonzalez, Michael Irvin. © getty 27/27 89: Steve Smith (2001-2016): Carolina Panthers, Baltimore Ravens.

NFL 2019: Playoffs und Super Bowl LIV

Die Wildcard Games finden im Jahr 2020 am 4. und 5. Januar statt. Divisional Playoffs sind dann am 11. und 12. Januar, Championship Sunday steigt schließlich am 19. Januar.

Der Pro Bowl ist auf den 26. Januar terminiert. Als Austragungsort wird erneut Orlando/Florida fungieren.

Super Bowl LIV findet schließlich am 2. Februar statt und wird im Hard Rock Stadium von Miami/Florida ausgetragen. Es wird der insgesamt sechste Super Bowl in Miami sein, der erste seit der Renovierung des Stadions im Jahr 2016.