NFL-News: Seattle Seahawks verlängern mit Linebacker Bobby Wagner

Die Seattle Seahawks haben sich mit Bobby Wagner auf eine Vertragsverlängerung über 3 Jahre und 54 Millionen Dollar geeinigt. Der 29-Jährige wird damit zum bestbezahlten Inside Linebacker in der NFL.

Zunächst hatte NFL-Insider Ian Rapoport von der Einigung berichtet, mittlerweile hat das Team den Deal in einer offiziellen Pressemitteilung bestätigt. "Ich freue mich, dass das erledigt ist", wird Wagner darin zitiert. "Ich freue mich, dass ich für lange, lange Zeit ein Seahawk bleiben darf."

Mit einem Jahresgehalt von 18 Mio. Dollar steigt Wagner damit zum bestbezahlten Inside Linebacker der Liga auf. Zuvor hatte C.J. Mosley, der als Free Agent im März für 17 Mio. Dollar pro Jahr (5 Jahre) bei den Jets unterschrieben hatte, diesen Titel inne. Von Wagners 54 Mio. Dollar sind 40,2 Mio. Dollar garantiert.

"Er verdient es, der bestbezahlte Linebacker zu sein", hatte Quarterback Russell Wilson bereits am Freitag betont. "Es gibt in diesem Spiel keinen besseren als ihn, das ist einfach die Wahrheit."

Wagner stieß in dieser Woche zum Training Camp der Seahawks dazu, obwohl er noch keinen neuen Vertrag hatte. An den Trainingssessions nahm er allerdings nicht teil. In der vergangenen Saison kam er auf 138 Tackles, 6 Tackles für Raumverlust und eine Interception.