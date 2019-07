Podcast: Division Preview NFC North - Packers, Bears, Lions, Vikings

Die NFC North könnte sich als die stärkste Division der kommenden Saison erweisen - und hat gleichzeitig zahlreiche Wildcards: Wie entwickeln sich die Packers unter Matt LaFleur? Können die Bears ihr Vorjahres-Level halten? Sind die Vikings wieder ein Titelkandidat? Und was planen eigentlich die Lions? In der neuen "Down, Set, Talk!"-Folge dreht sich alles um den Norden.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April 2018 den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Nach dem Offseason-Mailbag ist die "Down, Set, Talk"-Offseason-Tradition in ihrer zweiten jährlichen Ausgabe - die Division-Preview-Serie! Weiter geht's mit der NFC North!

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify und hier auf YouTube. Alle Folgen im Überblick findet ihr auch auf unserer Website.

Außerdem gibt es inzwischen offiziellen "Down, Set, Talk!"-Merchandise! Hier geht's lang!

Der Rundown von Folge 66 sieht so aus:

04:14 - News

12:08 - Division-Preview: Detroit Lions

32:49 - Division-Preview: Green Bay Packers

01:15:52 - Division-Preview: Minnesota Vikings

01:32:57 - Division-Preview: Chicago Bears

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns