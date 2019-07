Podcast: Division Preview AFC East - Patriots, Jets, Bills, Dolphins

Seit zehn Jahren haben die Patriots jedes Jahr die Division gewonnen, 15 der letzten 16 Titel gingen nach Foxboro. Wann ändert sich das? Haben die Jets um Sam Darnold und die Bills um Josh Allen die Mittel, um New England gefährlich zu werden? Der deutsche NFL-Podcast "Down, Set, Talk!" blickt in der Division-Serie auf die AFC East!

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April 2018 den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Nach dem Offseason-Mailbag ist die "Down, Set, Talk"-Offseason-Tradition in ihrer zweiten jährlichen Ausgabe - die Division-Preview-Serie! Weiter geht's mit der AFC East!

Der Rundown von Folge 68 sieht so aus:

5:09 - News

17:44 - Division-Preview: New York Jets

41:10 - Division-Preview: Buffalo Bills

1:01:35 - Division-Preview: Miami Dolphins

1:22:39 - Division-Preview: New England Patriots

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns