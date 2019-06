Starter-Serie: Packers, Bears, Lions, Vikings - die NFC North

Mit dem Draft und (dem größten Teil) der Free Agency im Rückspiegel wird das Bild auf die 32 Teams klarer: Wie könnten die offensiven und defensiven Startformationen aussehen? Und wo sind dort potenzielle Stärken und Schwächen? SPOX blickt in der Offseason-Starter-Serie auf alle acht Divisions, weiter geht's mit der NFC North.

Starter Projection: Chicago Bears

Neun ihrer letzten zehn Regular-Season-Spiele gewannen die Bears vergangenes Jahr, und marschierten so zu zwölf Siegen und dem Division-Titel; ihre erste NFC-North-Krone seit 2010 sowie die erste Saison mit zwölf oder mehr Siegen seit 2006, als man erst im Super Bowl verlor.

Ganz so weit ging es letztes Jahr nicht, vielmehr war in einem engen Spiel in der Wildcard-Runde gegen die Eagles bereits Schluss - 15:16 hieß es am Ende, und der leicht abgefälschte Fehlschuss von Kicker Cody Parkey zehn Sekunden vor dem Ende wird noch zu verarbeiten sein, wie Coach Matt Nagy eindrucksvoll durchblicken ließ.

Die kommende Saison aber steht ganz im Zeichen des Quarterbacks: Die Bears haben einen Contender-Kader; um dieser Rolle gerecht zu werden, muss jetzt der nächste Schritt von Mitch Trubisky kommen. Bei allen Prognosen über die kommende Bears-Saison muss das eine zentrale Rolle einnehmen; umso mehr, da man nicht erwarten kann, dass die Defense ihre herausragende Vorsaison auf gleichem Level wiederholt.

Chicago Bears Starter Projection Offense:

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Mitch Trubisky Left Tackle: Charles Leno Running Back: David Montgomery Left Guard: James Daniels Wide Receiver: Allen Robinson Center: Cody Whitehair Wide Receiver: Taylor Gabriel Right Guard: Kyle Long Slot-Receiver: Anthony Miller Right Tackle: Bobby Massie Tight End: Trey Burton

Chicago Bears Starter Projection Defense:

Position Spieler Position Spieler Edge: Khalil Mack Cornerback: Kyle Fuller Defensive Tackle: Akiem Hicks Cornerback: Prince Amukamara Defensive Tackle: Eddie Goldman Slot-Cornerback: Buster Skrine Edge: Leonard Floyd Safety: Ha Ha Clinton-Dix Linebacker: Roquan Smith Safety: Eddie Jackson Linebacker: Danny Trevathan

Bears-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

Chicago hatte letztes Jahr eine der besten Pass-Protecting-Lines der Liga. Platz 7 nach Football Outsiders ' Adjusted Sack Rate, lediglich Charles Leno ließ laut Pro Football Focus mehr als 26 Quarterback-Pressures zu. Und von Vorjahres-Rookie James Daniels kann man getrost noch einen Schritt nach vorne erwarten, genau wie von Receiver Anthony Miller.

' Adjusted Sack Rate, lediglich Charles Leno ließ laut mehr als 26 Quarterback-Pressures zu. Und von Vorjahres-Rookie James Daniels kann man getrost noch einen Schritt nach vorne erwarten, genau wie von Receiver Anthony Miller. Dabei half es der Line fraglos, dass viele der Bears-Konzepte auf Quick Passing sowie eine kräftige Dosis RPOs und Play Action setzten. Trubisky wurde den Ball in 52,6 Prozent seiner Dropbacks in weniger als 2,5 Sekunden los, der elftbeste Wert - gleichzeitig rangierte er mit einer Play-Action-Quote von 22,1 Prozent im Liga-Mittelfeld.

Ein weiterer Aspekt waren Trubiskys Scrambles. 38 Mal lief er via Scramble los, häufiger als er bei designten Quarterback-Runs den Ball behielt (33 Mal). Damit war er sehr gefährlich, 330 Scramble-Yards erlief er - gleichzeitig war das insgesamt ein zu großer Bestandteil seines Spiels, statt eine Notlösung bei verlorenen Plays. Trubisky braucht noch zu häufig zu lange für seine Reads, seine Accuracy ist noch inkonstant und vor allem Ersteres führte nicht selten zu Scrambles, statt im Play-Design zu bleiben.