Starter-Serie: Rams, Cardinals, 49ers, Seahawks - die NFC West

Mit dem Draft und (dem größten Teil) der Free Agency im Rückspiegel wird das Bild auf die 32 Teams klarer: Wie könnten die offensiven und defensiven Startformationen aussehen? Und wo sind dort potenzielle Stärken und Schwächen? SPOX blickt in der Offseason-Starter-Serie auf alle acht Divisions, zum Abschluss gibt's die NFC West.

Starter-Serie: Arizona Cardinals

Die vergangene Saison war nichts anderes als ein Desaster: Der neue Head Coach Steve Wilks funktionierte überhaupt nicht wie erhofft und wurde nach nur einem Jahr wieder gefeuert. Rookie-Quarterback Josh Rosen wurde in eine furchtbare Situation geworfen und auch ihn gaben die Cardinals nach einem Jahr auf.

Arizona beendete die Saison mit drei Siegen und den Nummer-1-Pick - und wer sich die Cardinals-Spiele angeschaut hat, kann problemlos argumentieren, dass selbst drei Siege noch mehr waren, als das sportliche Produkt auf dem Feld vermuten lassen würde. Die Cardinals waren schlecht, viel schlechter noch, als sie es mit ihrem Spielermaterial sein sollten.

Dieser Umstand führte in der Wüste zu einer 180-Grad-Drehung. Weg vom erfahrenen, defensiv geprägten, langjährigen NFL-Position-Coach in Wilks, hin zu einem jungen, modernen, NFL-unerfahrenen Offensiv-Coach in Kliff Kingsbury. Arizona will sich mit Kingsbury und Kyler Murray an die Spitze des Offense-Trends in der NFL setzen - das kann krachend scheitern, es kann aber auch ein Trendsetter werden.

So oder so: Die Offense der Arizona Cardinals ist eine der spannendsten Storylines vor dem Beginn der kommenden Saison, und im Vergleich zu den vergangenen Jahren unter Arians und auch unter Wilks werden Rookies früh spielen und früh eine Entwicklung zeigen müssen.

Arizona Cardinals Starter Projection Offense:

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Kyler Murray Left Tackle: D.J. Humphries Running Back: David Johnson Left Guard: J.R. Sweezy Wide Receiver: Larry Fitzgerald Center: A.Q. Shipley Wide Receiver: Christian Kirk Right Guard: Justin Pugh Wide Receiver: Andy Isabella Right Tackle: Marcus Gilbert Tight End: Charles Clay

Arizona Cardinals Starter Projection Defense:

Position Spieler Position Spieler Edge: Chandler Jones Cornerback: Patrick Peterson*/Tramaine Brock Defensive Tackle: Corey Peters Cornerback: Robert Alford Defensive Tackle: Darius Philon Slot-Cornerback: Byron Murphy Edge: Terrell Suggs Safety: Budda Baker Linebacker: Haason Reddick Safety: D.J. Swearinger Linebacker: Jordan Hicks

*Patrick Peterson wird die ersten sechs Spiele gesperrt verpassen.

Cardinals-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

O-Line, O-Line, O-Line - bei wohl keinem Team war die Problemzone letztes Jahr so deutlich wie bei den Cardinals. Arizona verlor bereits vor Saisonstart Center A.Q. Shipley, es folgten an verschiedenen Punkten alle Starter und teilweise noch deren Backups. Arizona hatte zum Saisonende fünf Offensive Tackles sowie vier Guards mit je über 240 Snaps.

Über die letzten Wochen sah die Offensive Line so aus: Korey Cunningham - Colby Gossett - Mason Cole - Oday Aboushi - Joe Barksdale. Cole und Shipley liefern sich im Training ein Duell um den Startplatz, keiner der anderen wird in Week 1 starten. Vorausgesetzt, und das bleibt ein Thema, Arizonas Line hat weniger Verletzungspech.

Die aktuelle Starting-Line inklusive dem aus Pittsburgh verpflichteten Marcus Gilbert ist kein Kandidat für eine Top-10, aber sie ist solide - und weit von dem Debakel der vergangenen Saison entfernt. Wenn verletzungsanfällige Kandidaten wie Humphries und Pugh fit bleiben, was zugegeben alles andere als eine Garantie ist. Verletzen sich die gleichen Kandidaten wieder, sprechen wir bei der Offensive Line schnell einmal mehr von einem Cardinals-Problem.

Ich habe Shipley aufgrund seiner Erfahrung, insbesondere mit einem Rookie-Quarterback ist das immens wertvoll, und aufgrund seiner Qualitäten in Pass-Protection vor Cole. Kingsburys Offense wird die Line im Vergleich zu dem was Mike McCoy letztes Jahr spielen wollte aber immerhin entlasten.