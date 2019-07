NFL Preseason Live: Diese Spiele zeigt DAZN in der Preseason 2019

Ende Juli starten die Training Camps - und Anfang August wird wieder Football gespielt! Die Preseason beginnt am 1. August, hier findet ihr den kompletten Preseason-Schedule sowie die Spiele, die live auf DAZN übertragen werden.

Die diesjährige Preseason findet nicht nur in den USA statt: Die Oakland Raiders und die Green Bay Packers treffen am dritten Preseason-Spieltag in Winnipeg aufeinander, es ist der erste NFL-Auftritt in Kanada seit 2013.

Bereits am zweiten Preseason-Spieltag treffen die Los Angeles Rams und die Dallas Cowboys in Honolulu aufeinander. Es ist das erste Preseason-Spiel im Aloha Stadium auf Hawaii seit 1976.

Wann findet die Preseason 2019 statt?

Die Preseason startet traditionell mit dem Hall of Fame Game, welches dieses Jahr die Atlanta Falcons und die Denver Broncos austragen.

Nach deutscher Zeit findet die Partie in der Nacht vom 1. auf den 2. August statt und wird live auf DAZN übertragen.

Auch in diesem Jahr können Fans wieder ein Team in der Saisonvorbereitung hautnah begleiten - die TV-Serie "Hard Knocks" filmt im Juli und im August die Vorbereitung bei den Oakland Raiders.

Der letzte Preseason-Spieltag steigt in der Nacht vom 29. auf den 30. August, danach müssen die Teams ihre Kader auf 53 Spieler runter kürzen. Anschließend geht es endlich mit der Regular Season los; den kompletten Spielplan für die Regular Season findet ihr hier!

NFL Preseason live - was läuft auf DAZN?

Hall of Fame Game live auf DAZN:

Atlanta Falcons vs. Denver Broncos (2.8., 2 Uhr)

NFL Preseason 2019 Week 2 live auf DAZN:

Arizona Cardinals vs. Oakland Raiders (16.8., 2 Uhr)

Los Angeles Chargers vs. New Orleans Saints (18.8., 22 Uhr)

Minnesota Vikings vs. Seattle Seahawks (19.8., 2 Uhr)

Denver Broncos vs. San Francisco 49ers (20.8., 2 Uhr)

NFL Preseason 2019 Week 3 live auf DAZN:

Miami Dolphins vs. Jacksonville Jaguars (23.8., 2 Uhr)

Detroit Lions vs. Buffalo Bills (24.8., 2 Uhr)

Tennessee Titans vs. Pittsburgh Steelers (26.8., 2 Uhr)

Der gesamte Preseason-Spielplan 2019 im Überblick:

Hall of Fame Game

Heim-Team Gast-Team Datum und Uhrzeit Atlanta Falcons Denver Broncos 2.8., 2 Uhr, LIVE AUF DAZN

NFL Preseason Week 1 Schedule und Matchups

Heim-Team Gast-Team Datum und Uhrzeit Buffalo Bills Indianapolis Colts 9.8., 1 Uhr New York Giants New York Jets 9.8., 1 Uhr Baltimore Ravens Jacksonville Jaguars 9.8., 1.30 Uhr Cleveland Browns Washington Redskins 9.8., 1.30 Uhr Detroit Lions New England Patriots 9.8., 1.30 Uhr Miami Dolphins Atlanta Falcons 9.8., 1.30 Uhr Philadelphia Eagles Tennessee Titans 9.8., 1.30 Uhr Chicago Bears Carolina Panthers 9.8., 2 Uhr Green Bay Packers Houston Texans 9.8., 2 Uhr Arizona Cardinals Los Angeles Chargers 9.8., 4 Uhr Seattle Seahawks Denver Broncos 9.8., 4 Uhr Pittsburgh Steelers Tampa Bay Buccaneers 10.8., 1.30 Uhr New Orleans Saints Minnesota Vikings 10.8., 2 Uhr Kansas City Chiefs Cincinnati Bengals 11.8., 2 Uhr Oakland Raiders Los Angeles Rams 11.8., 2 Uhr San Francisco 49ers Dallas Cowboys 11.8., 3 Uhr

NFL Preseason Week 2 Schedule und Matchups

Heim-Team Gast-Team Datum und Uhrzeit Jacksonville Jaguars Philadelphia Eagles 16.8., 1 Uhr Atlanta Falcons New York Jets 16.8., 1.30 Uhr Baltimore Ravens Green Bay Packers 16.8., 1.30 Uhr Washington Redskins Cincinnati Bengals 16.8., 1.30 Uhr Arizona Cardinals Oakland Raiders 16.8., 2 Uhr, LIVE AUF DAZN Carolina Panthers Buffalo Bills 17.8., 1 Uhr New York Giants Chicago Bears 17.8., 1.30 Uhr Tampa Bay Buccaneers Miami Dolphins 17.8., 1.30 Uhr Indianapolis Colts Cleveland Browns 17.8., 22 Uhr Tennessee Titans New England Patriots 18.8., 1 Uhr Pittsburgh Steelers Kansas City Chiefs 18.8., 1.30 Uhr Houston Texans Detroit Lions 18.8., 2 Uhr Los Angeles Rams Dallas Cowboys 18.8., 4 Uhr/Honolulu, Hawaii Los Angeles Chargers New Orleans Saints 18.8., 22 Uhr, LIVE AUF DAZN Minnesota Vikings Seattle Seahawks 19.8., 2 Uhr, LIVE AUF DAZN Denver Broncos San Francisco 49ers 20.8., 2 Uhr, LIVE AUF DAZN

NFL Preseason Week 3 Schedule und Matchups

Heim-Team Gast-Team Datum und Uhrzeit Cincinnati Bengals New York Giants 23.8., 1 Uhr Atlanta Falcons Washington Redskins 23.8., 1.30 Uhr New England Patriots Carolina Panthers 23.8., 1.30 Uhr Philadelphia Eagles Baltimore Ravens 23.8., 1.30 Uhr Miami Dolphins Jacksonville Jaguars 23.8., 2 Uhr, LIVE AUF DAZN Oakland Raiders Green Bay Packers 23.8., 2 Uhr/Winnipeg, Kanada Tampa Bay Buccaneers Cleveland Browns 24.8., 1.30 Uhr Detroit Lions Buffalo Bills 24.8., 2 Uhr, LIVE AUF DAZN Minnesota Vikings Arizona Cardinals 24.8., 19 Uhr Dallas Cowboys Houston Texans 25.8., 1 Uhr Indianapolis Colts Chicago Bears 25.8., 1 Uhr New York Jets New Orleans Saints 25.8., 1.30 Uhr Kansas City Chiefs San Francisco 49ers 25.8., 2 Uhr Los Angeles Rams Denver Broncos 25.8., 3 Uhr Los Angeles Chargers Seattle Seahawks 25.8., 4 Uhr Tennessee Titans Pittsburgh Steelers 26.8., 2 Uhr, LIVE AUF DAZN

NFL Preseason Week 4 Schedule und Matchups