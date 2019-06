NFL London Games 2019: Termine, Tickets, Mannschaften

Seit Dienstag sind für die ersten Partien der diesjährigen NFL London Games Tickets erhältlich. Doch wann finden die Spiele statt und wie können Karten erworben werden? SPOX beantwortet Euch alle wichtigen Fragen.

NFL London Games 2019: Termine und Paarungen

Für die London Games 2019 wird erstmals auch das Tottenham Hotspur Stadium zur Verfügung stehen. Zwei Spiele finden in der Arena statt, die Anfang April neu eröffnet wurde. Die anderen beiden Partien werden im Wembley Stadium ausgetragen.

Termin (deutsche Zeit) Austragungsort Team A Team B 6. Oktober, 19 Uhr Tottenham Hotspur Stadium Oakland Raiders Chicago Bears 13. Oktober, 15.30 Uhr Tottenham Hotspur Stadium Tampa Bay Buccaneers Carolina Panthers 27. Oktober, 18 Uhr Wembley Stadium Los Angeles Rams Cincinnati Bengals 3. November, 15.30 Uhr Wembley Stadium Jacksonville Jaguars Houston Texans

Außerdem wird in der Nacht auf den 19. November die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Chargers außerhalb von den USA durchgeführt: Austragungsort ist das Aztekenstadion in Mexiko City, in dem bereits im vergangenen Jahr ein Spiel stattfinden sollte.

NFL London Games: Wann beginnt der Kartenvorverkauf?

Für die beiden ersten Spiele - also jene am 6. und 13. Oktober - können ab Dienstag (26. Juni) um 11 Uhr deutscher Zeit Karten erworben werden. Zwei Tage später (28. Juni, 11 Uhr) startet der Vorverkauf für die Begegnungen der Rams, Bengals, Jaguars und Texans.

Bereits seit dem 4. Juni hatten jene Fans die Möglichkeit, sich Tickets zu sichern, die für beide Wembley-Spiele Tickets wollen. Diese Karten waren schon vor dem eigentlichen Vorverkaufsstopp am 10. Juni restlos vergriffen.

NFL London Games 2019: Wo sind Tickets erhältlich?

Fans können sich via ticketmaster.co.uk/nfl maximal acht Tickets pro Person bestellen. Ebenso sind Karten über www.eticketing.co.uk/NFL erhältlich, dort jedoch nur sechs Stück pro Person. Aufpassen: Mit der deutschen Ticketmaster-App ist kein Kartenkauf möglich. Hierzu müsst ihr euch auf der englischen Seite registrieren.

Die Preise unterschieden sich zwischen den Stadien teilweise deutlich: Im Wembley gibt es das günstigste Ticket ab 48,25 Euro, für das teuerste müssen 182 Euro gezahlt werden. Im Tottenham Hotspur Stadium sind hingegen 62,45 Euro in der günstigsten Kategorie und über 142 Euro für einen Top-Platz fällig.

NFL, London Games: Diese Spiele fanden 2018 statt

Bereits im vergangenen Jahr liefen die Jaguars und Raiders bei den London Games auf. Beide Teams zogen damals den Kürzeren: Jacksonville gegen Philadelphia, Oakland gegen die Seahawks.