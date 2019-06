NFL London Games 2019: So kommt man an Tickets

Auch dieses Jahr trägt die NFL wieder einige Spiele in London aus. Hier erfahrt ihr, wie ihr an die heiß begehrten Tickets für die London Games 2019 kommt.

NFL London Games 2019: Termine und Paarungen

Den Auftakt in die London Games 2019 machen die Oakland Raiders und die Chicago Bears am 6. Oktober im Tottenham Hotspur Stadium, das in diesem Jahr ebenfalls zwei Spiele beheimatet. Daneben ist auch das Wembley Stadium Austragungsort zweier Matches.

Termin (deutsche Zeit) Austragungsort Team A Team B 6. Oktober, 19 Uhr Tottenham Hotspur Stadium Oakland Raiders Chicago Bears 13. Oktober, 15.30 Uhr Tottenham Hotspur Stadium Tampa Bay Buccaneers Carolina Panthers 27. Oktober, 18 Uhr Wembley Stadium Los Angeles Rams Cincinnati Bengals 3. November, 15.30 Uhr Wembley Stadium Jacksonville Jaguars Houston Texans

NFL London Games: Wann beginnt der Kartenvorverkauf?

Für die beiden Games im Wembley Stadium könnt ihr seit dem 25. Juni Karten erwerben. Die Tickets für die zwei Spiele in der Heimstätte der Tottenham Hotspur sind ab dem 27. Juni (11 Uhr) verfügbar.

Bereits am 4. Juni begann der Vorverkauf für die Combi-Tickets (beide Spiele im Wembley), die Karten waren aber schon vor dem Verkaufsstopp am 10. Juni restlos vergriffen.

NFL London Games: Wo sind die Tickets erhältlich?

Erhältlich sind die Tickets via ticketmaster.co.uk/nfl - dort ist die Anzahl auf acht Tickets pro Person begrenzt. Darüber hinaus bietet www.eticketing.co.uk/NFL Tickets für die Games an - hierbei ist die Anzahl auf sechs Stück pro Person begrenzt. Aufpassen: Mit der deutschen Ticketmaster-App ist kein Kauf der Karten möglich, ihr müsst euch dafür auf der englischen Seite registrieren.

Die Preise für die Tickets variieren je nach Stadion und Kategorie. Im Tottenham Hotspur Stadium gibt es die günstigsten Tickets für 62,45 Euro zu kaufen, rund 142 Euro werden für die besten Plätze fällig. Im Wembley bekommt man dahingegen schon Karten für 48,25 Euro, die teuersten Tickets kosten wiederum 182 Euro.

NFL: Jährliche Studie: Wer hat die besten Fans der NFL? © getty 1/33 Jahr für Jahr führt das Emory University Marketing Analytics Center eine Analyse der 32 NFL-Fan-Bases durch, basierend auf Stadion-Auslastung, Social Media, Auswärtsfans und der Frage danach, wie viel Fans in ihre Teams investieren. Wer steht 2019 wo? © getty 2/33 32. Los Angeles Rams - Fan-Ausgaben: Platz 32 - Social-Ranking: Platz 32 - Auswärts-Auftritte: Platz 22. © getty 3/33 31. Kansas City Chiefs - Fan-Ausgaben: 29 - Social-Ranking: 29 - Auswärts-Auftritte: 29. © getty 4/33 30. Tennessee Titans - Fan-Ausgaben: 28 - Social-Ranking: 31 - Auswärts-Auftritte: 26. © getty 5/33 29. Jacksonville Jaguars - Fan-Ausgaben: 30 - Social-Ranking: 30 - Auswärts-Auftritte: 21. © getty 6/33 28. Cincinnati Bengals - Fan-Ausgaben: 27 - Social-Ranking: 26 - Auswärts-Auftritte: 20. © getty 7/33 27. Cleveland Browns - Fan-Ausgaben: 24 - Social-Ranking: 16 - Auswärts-Auftritte: 30. © getty 8/33 26. Los Angeles Chargers - Fan-Ausgaben: 26 - Social-Ranking: 23 - Auswärts-Auftritte: 16. © getty 9/33 25. Arizona Cardinals - Fan-Ausgaben: 19 - Social-Ranking: 25 - Auswärts-Auftritte: 25. © getty 10/33 24. Minnesota Vikings - Fan-Ausgaben: 21 - Social-Ranking: 27 - Auswärts-Auftritte: 15. © getty 11/33 23. Tampa Bay Buccaneers - Fan-Ausgaben: 25 - Social-Ranking: 24 - Auswärts-Auftritte: 11. © getty 12/33 22. Detroit Lions - Fan-Ausgaben: 20 - Social-Ranking: 15 - Auswärts-Auftritte: 18. © getty 13/33 21. Houston Texans - Fan-Ausgaben: 14 - Social-Ranking: 12 - Auswärts-Auftritte: 32. © getty 14/33 20. New York Jets - Fan-Ausgaben: 13 - Social-Ranking: 17 - Auswärts-Auftritte: 19. © getty 15/33 19. Buffalo Bills - Fan-Ausgaben: 17 - Social-Ranking: 21 - Auswärts-Auftritte: 13. © getty 16/33 18. Baltimore Ravens - Fan-Ausgaben: 6 - Social-Ranking: 18 - Auswärts-Auftritte: 31. © getty 17/33 17. Oakland Raiders - Fan-Ausgaben: 31 - Social-Ranking: 13 - Auswärts-Auftritte: 5. © getty 18/33 16. Carolina Panthers - Fan-Ausgaben: 22 - Social-Ranking: 5 - Auswärts-Auftritte: 27. © getty 19/33 15. Seattle Seahawks - Fan-Ausgaben: 18 - Social-Ranking: 8 - Auswärts-Auftritte: 24. © getty 20/33 14. Miami Dolphins - Fan-Ausgaben: 15 - Social-Ranking: 20 - Auswärts-Auftritte: 9. © getty 21/33 13. Atlanta Falcons - Fan-Ausgaben: 23 - Social-Ranking: 9 - Auswärts-Auftritte: 14. © getty 22/33 12. Indianapolis Colts - Fan-Ausgaben: 11 - Social-Ranking: 19 - Auswärts-Auftritte: 10. © getty 23/33 11. Washington Redskins - Fan-Ausgaben: 10 - Social-Ranking: 28 - Auswärts-Auftritte: 8. © getty 24/33 10. New Orleans Saints - Fan-Ausgaben: 9 - Social-Ranking: 22 - Auswärts-Auftritte: 7. © getty 25/33 9. San Francisco 49ers - Fan-Ausgaben: 2 - Social-Ranking: 11 - Auswärts-Auftritte: 28. © getty 26/33 8. Chicago Bears - Fan-Ausgaben: 4 - Social-Ranking: 14 - Auswärts-Auftritte: 12. © getty 27/33 7. Denver Broncos - Fan-Ausgaben: 5 - Social-Ranking: 6 - Auswärts-Auftritte: 25. © getty 28/33 6. Green Bay Packers - Fan-Ausgaben: 8 - Social-Ranking: 7 - Auswärts-Auftritte: 17. © getty 29/33 5. Pittsburgh Steelers - Fan-Ausgaben: 16 - Social-Ranking: 2 - Auswärts-Auftritte: 6. © getty 30/33 4. New York Giants - Fan-Ausgaben: 7 - Social-Ranking: 10 - Auswärts-Auftritte: 3. © getty 31/33 3. Philadelphia Eagles - Fan-Ausgaben: 12 - Social-Ranking: 4 - Auswärts-Auftritte: 1. © getty 32/33 2. New England Patriots - Fan-Ausgaben: 3 - Social-Ranking: 1 - Auswärts-Auftritte: 4. © getty 33/33 1. Dallas Cowboys - Fan-Ausgaben: 1 - Social-Ranking: 3 - Auswärts-Auftritte: 2.

NFL, London Games: Diese Spiele fanden 2018 statt

Bereits im vergangenen Jahr gastierten drei Spiele in London. Damals gaben sich die Raiders, Seahawks, Chargers, Titans, Jaguars und Eagles die Ehre.