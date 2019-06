Mayfield, Jackson und Co.: Die Second-Year-Quarterbacks unter der Lupe

Die fünf Erstrunden-Quarterbacks aus dem Draft 2018 gehen in ihr zweites NFL-Jahr - und die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Während Baker Mayfield mit den Cleveland Browns die Ligaspitze angreifen will, muss Josh Rosen bei den Miami Dolphins bereits um seine Zukunft als Starter spielen. Wir werfen einen Blick auf die Situationen der fünf Quarterbacks und geben eine erste Prognose ab.

Baker Mayfield (Cleveland Browns)

Mayfield übernahm in der letzten Saison ab Woche 4 als Starter. Der Nummer-eins-Pick deutete früh sein Potenzial an, litt jedoch anfangs noch merklich unter dem eher starren System von Head Coach Hue Jackson und Offensive Coordinator Todd Haley. Nach der Übernahme des Play-Callings durch Freddie Kitchens präsentierte sich Mayfield deutlich stärker und stellte mehrmals seine Klasse, auch außerhalb der Pocket und unter Druck, unter Beweis. Kaum ein junger Quarterback zeigte so regelmäßig so spektakuläre Würfe wie der 24-Jährige.

In der kommenden Saison hat Mayfield mit Odell Beckham Jr. nun einen der besten Outside-Receiver, mit Jarvis Landry einen sehr guten Slot-Receiver und kombiniert mit Rashard Higgins, Antonio Callaway, David Njoku sowie Duke Johnson als Receiving Back das vielleicht beste Waffen-Arsenal der NFL an seiner Seite. Die Browns werden Mismatches kreieren und diese gezielt attackieren können. Dass Mayfield die Klasse hat, um diese Situationen ausnutzen, steht völlig außer Frage.

Browns-Zugänge Browns-Abgänge Odell Beckham Jr. (WR, Trade) Kevin Zeitler (G, Trade) Kareem Hunt (RB, Free Agent) Darren Fells (TE, Free Agent) Drew Forbes (G, Draft) Breshad Perriman (WR, Free Agent)

Abzuwarten bleibt allerdings, wie sich die Offensive Line in Cleveland in der kommenden Saison schlagen kann. Greg Robinson präsentierte sich als Left Tackle zwar überraschend solide, bleibt allerdings ein klares Fragezeichen. Nach dem Abgang von Guard Kevin Zeitler, einem der Top-Offensive-Linemen der Liga, könnte die Browns-Line wackeln.

Bereits in der Vorsaison zeigte sich Mayfield gegen komplexe Blitzes am ehesten anfällig. Diese Problematik werden er und seine Line gemeinsam gelöst bekommen müssen, um das Potenzial der Offense vollends abrufen zu können. Sofern Kitchens und der neue Offensive Coordinator Todd Monken diese kleineren Schwachstellen kaschieren können, verfügt Mayfield über die Anlagen und die Mittel, um eine absolut spektakuläre Saison auf den Rasen zu zaubern.

Darnold, Davenport, Penny und Co.: Das sind die Breakout-Kandidaten in ihrem zweiten Jahr © getty 1/17 Patrick Mahomes dominierte 2018 in seiner zweiten NFL-Saison die Liga und sicherte sich wohlverdient die MVP-Trophäe. Wir zeigen die Top-Kandidaten, die 2019 einen großen Schritt nach vorne machen könnten. © getty 2/17 BAKER MAYFIELD: Zeigte seine Klasse bereits im vergangenen Jahr mit 27 Touchdowns bei 14 Interceptions und 6,77 ANY/A. Mit Odell Beckham Jr. als Top-Receiver an seiner Seite sowie einer kompletten Vorbereitung als Starter sollte er 2019 noch besser sein. © getty 3/17 SAM DARNOLD: Erlebte eine Rookie-Saison mit Höhen und Tiefen (17 TDs, 15 Ints, 5,24 ANY/A), sah in den letzten vier Spielen aber richtig gut aus. Mit Jamison Crowder und Le'Veon Bell bekam er neue Waffen und soll unter Adam Gase nun richtig angreifen. © getty 4/17 MARCUS DAVENPORT: Kam als rohes Talent in die NFL und konnte die hohe Investition der Saints mit 4,5 Sacks nicht sofort rechtfertigen. Verbuchte jedoch 30 Pressures bei nur 296 Pass-Rushes und sollte nach dem Abgang von Alex Okafor mehr Snaps spielen. © getty 5/17 TREMAINE EDMUNDS: Kam ebenfalls als noch roher, aber brutal athletischer Spieler in die NFL. Zeigte gute Ansätze, machte aber noch zu viele Fehler. Das zweite Jahr im gleichen Defensiv-System sollte ihm helfen. © getty 6/17 JAIRE ALEXANDER: Zeigte sein Talent bereits in seiner Rookie-Saison und war der vielleicht beste Rookie-Cornerback nach Denzel Ward. Die Verpflichtungen von Preston Smith und Za'Darius Smith sollten Alexander und der gesamten Secondary helfen. © getty 7/17 FRANK RAGNOW: War ein dominanter Blocker auf dem College, zeigte auf dem NFL-Level aber Schwächen, vor allem in der Pass-Protection. Darf 2019 wohl endlich wieder als Center spielen und sollte von diesem Move profitieren. © getty 8/17 RASHAAD PENNY: Wurde überraschend in Runde eins ausgewählt und musste sich oft mit einer Rolle hinter Chris Carson zufrieden geben (494 YDS, 2 TD). Bekommt er 2019 mehr Snaps, könnte er in einer Run-Heavy-Offense glänzen. © getty 9/17 RONALD JONES II: War in seiner Rookie-Saison ein Totalausfall (77 YDS, 1 TD), hat mit Peyton Barber aber überschaubare Konkurrenz. Könnte im System von Bruce Arians zu seiner College-Stärke zurückfinden. © getty 10/17 COURTLAND SUTTON: Spielte mit 704 Receiving Yards und 4 Touchdowns bereits eine gute Rookie-Saison. Nach dem Abgang von Demariyus Thomas und der Verletzung von Emmanuel Sanders könnte er 2019 die Nummer-eins-Option werden. © getty 11/17 MIKE GESICKI: Mit 202 Receiving Yards und 0 Touchdowns in seiner Rookie-Saison noch blass, soll 2019 der nächste Schritt folgen. Ein neuer QB und ein neues Offensiv-System sollten Gesicki entgegen kommen. © getty 12/17 KERRYON JOHNSON: Mit 854 Yards und 4 Touchdowns war er bereits 2018 stark. Als Lead Back in einer Run-Heavy-Offense könnte er den nächsten Schritt machen. Ist als Runner und Receiver gefährlich. © getty 13/17 CHRISTIAN KIRK: Mit 625 Yards und drei Touchdowns deutete Kirk bereits sein Potenzial an, das System von Kliff Kingsbury sollte nun wie gemacht für den flinken Underneath-Receiver sein. © getty 14/17 ANTHONY MILLER: Mit 7 Touchdowns glänzte der Receiver im letzten Jahr besonders in der Red Zone. Sollte nun insgesamt mehr Snaps sehen und könnte Chicagos Z-Receiver werden. © getty 15/17 ISAIAH OLIVER: Hatte in Atlanta eine limitierte Rolle, deutete sein Potenzial dabei jedoch bereits an. Nach den Abgängen von Robert Alford und Brian Poole dürfte er starten- und er hat die Klasse dafür. © getty 16/17 TRE'QUAN SMITH: Hatte 2018 zwei Spiele mit mehr als 110 Receiving Yards, spielte aber noch zu inkonstant. Könnte nun in die Rolle der Nummer zwei hinter Michael Thomas schlüpfen. © getty 17/17 JAMES WASHINGTON: Als gefährlicher Deep Threat gefeiert, enttäuschte Washington im letzten Jahr über weite Strecken (217 YDS, 1 TD). Nach dem Abgang von Antonio Brown könnte er 2019 aber eine deutlich größere Rolle bekommen.

Sam Darnold (New York Jets)

Während Mayfield die Zweifel darüber, ob er tatsächlich der beste Quarterback der 2018er Draft-Klasse ist, bereits in seiner ersten Saison fast vollständig ausräumen konnte, blieb Darnold in der vergangenen Saison noch einiges schuldig. Seine Adjusted Completion Percentage wurde einzig von anderen Rookie-Quarterbacks unterboten, er offenbarte zudem große Probleme über die Mitte des Feldes und gegen Pressure, bei Würfen mit 20 oder mehr Air Yards war er der mit Abstand ungenaueste Quarterback der NFL.

Und doch war längst nicht alles schlecht. Nach vierwöchiger Verletzungspause präsentierte sich Darnold in den letzten vier Saisonspielen deutlich besser und stellte unter Beweis, wieso er für viele ursprünglich das größte Quarterback-Talent der Klasse war.

Darnold hielt Plays durch seine Fußarbeit und Athletik lange am Leben und war außerhalb der Pocket, zum Beispiel durch Rollouts, besonders stark. Diese Fähigkeiten werden die Jets mit ihrem neuen Head Coach Adam Gase in der kommenden Saison noch stärker zur Geltung bringen wollen.

Jets-Zugänge Jets-Abgänge Le'Veon Bell (RB, Free Agent) Spencer Long (C, Free Agent) Jamison Crowder (WR, Free Agent) Isaiah Crowell (RB, Free Agent) Kelechi Osemele (G, Trade) Jermaine Kearse (WR, Free Agent) Chuma Edoga (T, Draft) Trevon Wesco (TE, Draft)

Helfen soll dabei auch ein verbessertes Waffenarsenal. Mit Jamison Crowder kam ein guter Slot- und Underneath-Receiver, der Darnold das Leben durch seine After-the-Catch-Fähigkeiten deutlich erleichtern sollte.

Auch Le'Veon Bell dürfte als Receiving Back zu einem beliebten Ziel Darnolds werden. Einen echten Nummer-eins-Receiver sucht man in New York allerdings noch vergeblich. Es wird elementar sein, in welcher Form sich Speedster Robby Anderson über die kommenden Monate präsentieren kann.

Die Offensive Line hat durch den Trade für Kelechi Osemele zwar etwas Hilfe bekommen, bleibt aber wohl eine der schwächeren Units der Liga. Hier wird Gase zeigen müssen, dass er gewisse Schwachstellen über sein Play-Calling, zum Beispiel über Play Action oder das Bewegen der Pocket, ausgleichen kann. Zu viel Druck könnte einen allzu großen Schritt von Darnold, der sich sehr anfällig gegen Pressure präsentierte, in seinem zweiten Jahr verhindern.