NFL - New England Patriots: Julian Edelman holt Hochschulabschluss nach

Julian Edelman wird am Samstag seinen Abschluss an der Kent State University machen. Der Abschluss kommt zehn Jahre, nachdem er das College für die NFL und die New England Patriots verlassen hatte.

Edelman spielte Quarterback für Kent State, ehe ihn die Patriots als Wide Receiver mit dem 232. Pick im Jahr 2009 im Draft gezogen hatten.

Edelman spielte von 2006 bis 2008 für Kent State und warf für fast 5000 Yards und 30 Touchdowns in seiner Zeit für die Golden Flashes. Die Schule listet ihn im integrierten Hauptstudium.

Mit den Patriots gewann Edelman dreimal den Super Bowl und war zuletzt MVP in Super Bowl LIII gegen die Saints mit 10 Receptions für 141 Yards.

Edelman besuchte am letzten Wochenende zusammen mit Tom Brady und Bill Belichick das Kentucky Derby und war dann am Montag auf der Met Gala in New York.