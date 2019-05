NFL - New England Patriots: Julian Edelman kurz vor Zweijahresvertrag

Julian Edelman, Wide Receiver der New England Patriots, steht kurz vor der Unterzeichnung eines neuen Zweijahresvertrags. Dieser dürfte ihn für seine restliche Karriere an den Super-Bowl-Champion binden.

Dies berichteten zuerst Mike Garafalo und Ian Rapoport vom NFL Network. Demnach werde zeitnah eine Einigung erfolgen, durch die Edelman mit Planungssicherheit in seine zehnte Saison an der Seite von Quarterback Tom Brady geht. Sein aktuelles Arbeitspapier wäre am Ende der kommenden Saison ausgelaufen. Die Vertragsverlängerung soll dem Routinier mit einer "wohlverdienten Gehaltserhöhung" versüßt werden.

In der abgelaufenen Saison führte Edelman die Patriots in Receiving Yards (850) an und belegte Platz zwei mit 74 Receptions. Zudem steuerte er sechs Touchdowns bei. In der Postseason gelangen dem 32-Jährigen insgesamt 26 Receptions für 388 Yards, gekrönt von der Leistung im Super Bowl gegen die Los Angeles Rams (13:3), bei dem er zehn Pässe für 141 Yards fing und zum MVP gewählt wurde.

Julian Edelman für immer ein New England Patriot?

In bisher neun Jahren in der NFL, die er allesamt bei den Patriots verbrachte, verbuchte Edelman 5.390 Receiving Yards, 30 Touchdowns und gewann drei Mal den Super Bowl. Aufgrund seines Alters und der Länge des Vertrags ist davon auszugehen, dass Edelman seiner Karriere bei dem Team verbringen wird, das ihn 2009 mit dem 232. Pick in der siebten Runde von Kent State in die Liga holte.

Neben seinem Wert als beliebteste Anspielstation von Brady erwies sich Edelman auch als ausgezeichneter Punt Returner: In 177 Versuchen gelangen dem Allrounder 1.986 Yards und vier Touchdowns.