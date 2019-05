Down, Set, Talk! NFL-Podcast: Mailbag - Draft Lottery, Hype und "Worst to First"

Wie könnte eine Draft Lottery in der NFL funktionieren? Welche Teams bekommen gerade zu viel Hype ab und wer könnte vom Division-Schlusslicht zum Division-Champion aufsteigen? Im "Down, Set, Talk"-Podcast stehen diese Woche eure Fragen in der großen Mailbag-Folge im Mittelpunkt!

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April 2018 den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Draft und der Großteil der Free Agency sind vorbei, wir haben unser Zwischenfazit gezogen - Zeit für einen ersten vorsichtigen Blick auf 2019: Welche Spieler kommen als mögliche Breakout-Kandidaten in Frage, und wer könnte auf den absteigenden Ast geraten??

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify und hier auf YouTube. Alle Folgen im Überblick findet ihr auch auf unserer Website.

Der Rundown von Folge 61 sieht so aus:

3:23 - News

12:12 - Mailbag

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns