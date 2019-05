NFL: Dion Jordan steht vor 10-Spiele-Doping-Sperre

Dion Jordan steht vor einer Zehn-Spiele-Sperre wegen Dopings. Nach eigenen Angaben drohe dem Defensive End die Sperre aufgrund der Einnahme des Medikaments Adderall.

Jordan, der bereits dreimal zuvor von der NFL gesperrt wurde, darunter sogar eine gesamte Saison, gab dies gegenüber NFL.com an. Er erklärte, dass er eine Ausnahme-Genehmigung zur Einnahme von Adderall hatte, diese jedoch abgelaufen sei.

Seine bisherigen Sperren waren zweimal Folge von Substanzmissbrauchs sowie einmal wegen Dopings. Jordan gab ab, dass ein Schiedsgericht seine Berufung gegen die Zehn-Spiele-Sperre abgelehnt habe. Ihm gehe es nicht um das Ergebnis des Dopingtests, sondern um die Schwere der Strafe.

"Ich habe einen Fehler gemacht", sagte Jordan zu NFL.com: "Da ich die Person bin, die ich heute bin, kann ich voranschreiten. Ich war bereit, voranzuschreiten mit dieser speziellen Sache. Ich habe hart an mir gearbeitet außerhalb des Footballs", fuhr Jordan fort.

Jordan ergänzte: "Mein ganzer Lebensstil hat sich um 180 Grad gewendet. Ich habe Mist gebaut. Ich kann daran nichts mehr ändern. Es ist, was es ist. Aber ich weiß, was ich nicht machen kann und was ich nicht machen darf im Vergleich zu den Fehlern, die ich in der Vergangenheit gemacht habe."

NFL: Dion Jordan nahm Adderall trotz abgelaufener Genehmigung

Jordan erklärte, dass ihm bewusst war, dass seine Ausnahmegenehmigung für die Nutzung von Adderall im Dezember und Januar abgelaufen war. Er nahm das Mittel dennoch, weil er sich erhoffte, dadurch besser mit dem Tod seiner Großmutter und persönlichen Problemen seiner Schwester klarzukommen.

Adderall enthält Amphitamine und wird unter anderem zur Behandlung von ADHD eingesetzt. Es steht auf der Dopingliste, weil es als kognitiver Verstärker von Leistungssportlern missbraucht werden kann.

Jordan war der dritte Pick insgesamt im Draft 2013 von den Miami Dolphins und spielte für diese nur zwei Jahre (1 Start). 2015 war er komplett gesperrt und spielte anschließend zwei Jahre für die Seattle Seahawks, für die er lediglich 17 Mal insgesamt aktiv war.