NFL: New England Patriots verpflichten Wide Receiver Demaryius Thomas

Die New England Patriots haben Wide Receiver Demaryius Thomas unter Vertrag genommen. Der frühere Star der Denver Broncos erhält einen Einjahresvertrag, der ihm bis zu 6 Millionen Dollar einbringen kann.

Das gaben die Patriots am Dienstag bekannt. In der Vorwoche hatte Thomas noch das Team in Foxboro besucht.

Thomas trifft damit auf seinen ehemaligen Head Coach Josh McDaniels, jetzt Offensive Coordinator in New England. McDaniels war von 2009 bis 2010 in Denver tätig, während die Broncos Thomas im Jahr 2010 mit dem 22. Pick insgesamt im Draft zogen.

Thomas spielte bis Ende Oktober 2018 für die Broncos, anschließend ging er via Trade zu den Houston Texans.

Demaryius Thomas: Achillessehnenriss im Dezember

Wann Thomas allerdings wieder voll ins Training einsteigen kann, ist noch unklar: Er zog sich im Dezember einen Riss der Achillessehne zu, soll aber laut James Palmer vom NFL Network schneller als bislang angenommen zurückkehren.

Darüber hinaus gaben die Patriots bekannt, dass Defensive Back Jonathan Jones seinen Restricted-Free-Agent-Tender unterschrieben habe und somit auch 2019 für New England spielen wird.