NFL gibt Preaseason-Spielplan 2019 bekannt

Die NFL hat am Dienstag ihren Preseason-Spielplan 2019 veröffentlicht. Das erste Match findet demnach am 1. August statt.

Den Auftakt bestreiten die Denver Broncos gegen die Atlanta Falcons in Canton im US-Bundesstaat Ohio.

Eine weitere wichtige Preseason-Partie tragen unter anderem die New Orleans Saints aus, die in der zweiten Woche gegen die Los Angeles Chargers antreten und damit zum dritten Mal in Folge Richtung Südkalifornien reisen.

Auch das Duell zwischen den Jacksonville Jaguars und den Miami Dolphins hat als Battle of Florida einen besonderen Charakter.

Insgesamt dauert die Vorbereitungsphase vier Wochen an und endet am 30. August. Offizieller Start der 100. NFL-Saison ist voraussichtlich am 6. September. Der Super Bowl LIV findet dann am 2. Februar 2020 im New Miami Stadium statt.