NFL Draft 2019 im Livestream und TV: der komplette Draft live!

Das Warten hat ein Ende! In dieser Woche steigt vom 25. bis 27. der NFL Draft 2019. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Talente-Auswahl der besten Football-Liga der Welt - an allen drei Tagen - live verfolgen könnt.

Beim NFL Draft werden jedes Jahr die besten Spieler der Colleges in einem dreitägigen Event von den NFL-Teams ausgewählt. SPOX gibt euch den Überblick über die Rahmenbedingungen des Drafts und zeigt, wo genau ihr den Draft verfolgen könnt.

NFL Draft 2019: Hier seht ihr den Draft live

In Deutschland gibt es in diesem Jahr gleich mehrere Wege, den Draft live zu verfolgen. Die Kollegen von DAZN etwa streamen alle drei Tage mit Originalkommentar live. Selbiges gilt auch für den NFL Game Pass, der den Draft im Rahmen seiner 24/7-Übertragung vom NFL Network ebenfalls vollständig anbietet. Zudem kommt man auch im Free-TV nicht zu kurz, denn ProSieben Maxx überträgt ebenfalls die erste Runde in TV und Livestream!

Runde Datum Uhrzeit Übertragung 1. 26. April 2 Uhr DAZN, Game Pass, ProSieben Maxx, ran.de 2. & 3. 27. April 1 Uhr DAZN, Game Pass 4. - 7. 27. April 18 Uhr DAZN, Game Pass

Wo und wann findet der NFL Draft 2018 statt?

Dieses Jahr findet der Draft vom 25. bis 27. April in Nashville/Tennessee statt. Los geht's um 20 Uhr Ostküstenzeit. Dementsprechend startet der Draft für deutsche Zuschauer in der Nacht auf den 26. April um 2 Uhr.

Am ersten Drafttag wird nur die erste Auswahlrunde stattfinden. Diese dauert meist zwischen dreieinhalb und vier Stunden. Am zweiten Tag werden dann die zweite und dritte Runde folgen. Abschließend werden am dritten Tag die Runden vier bis sieben gewählt.

Draft 2019: Mock Draft 2.0 - wo landen Murray und Bosa? © getty 1/33 Es ist Draft-Woche! Ab Donnerstagabend wissen wir endlich mehr, SPOX-Redakteur Adrian Franke wirft seinen finalen Blick in die Glaskugel - mit seinem Mock Draft 2.0. © getty 2/33 1. Pick - TRADE! Cardinals erhalten #4, #24 und 2020 Second-Rounder, Raiders erhalten #1. Raiders: Kyler Murray, QB, Oklahoma. Gruden will Murray; der Deal ist günstig, weil es wenig Konkurrenz gibt. Oakland startet mit einer rundum veränderten Offense. © getty 3/33 2. Pick - 49ers: Nick Bosa, Edge, Ohio State. Das mutmaßliche Traum-Szenario für die 49ers. San Francisco hat Dee Ford verpflichtet und plötzlich ist der seit Jahren schwache Edge-Rush in der Bay ein starker 1-2-Punch. © getty 4/33 3. Pick - TRADE! Jets erhalten #10, #41, 2020 First- und Fourth-Rounder, Broncos erhalten #3. Broncos: Drew Lock, QB, Missouri: Flacco ist nichts langfristiges, und Elway weiß das. Lock passt, Elway soll großer Fan sein und Denver geht auf Nummer sicher. © getty 5/33 4. Pick - Cardinals (via Raiders): Quinnen Williams, DT, Alabama. Er mag nie Aaron Donald werden - das Potential aber ist enorm, und Arizona erhält eines der Top-Prospects. Zwischen Suggs und Chandler Jones sollte Williams viele Gelegenheiten bekommen. © getty 6/33 5. Pick - Buccaneers: Josh Allen, Edge, Kentucky. Gerüchte über das Bucs-Interesse an Allen nehmen zu. Edge ist nicht die größte Baustelle, aber JPP, Barrett und Allen geben Todd Bowles mehr Spielraum mit seiner Coverage. © getty 7/33 6. Pick - Giants: Dwayne Haskins, QB, Ohio State. Haskins ist genau die Art spielintelligenter Pocket Passer, die sich Gettleman und Shurmur vorstellen. Die Giants bleiben auf 6 und erhalten ihren Wunsch-Quarterback, der ein Jahr hinter Eli sitzen soll. © getty 8/33 7. Pick - Jaguars: Jawaan Taylor, OT, Florida. Tight End wird hier auch immer wieder genannt und ist durchaus denkbar. Die Taylor-Jags-Connection aber scheint stärker, er ist mindestens genau das Run-Blocking-Monster, das sich Jacksonville vorstellt. © getty 9/33 8. Pick - TRADE! Lions erhalten #14, #80 und 2020 Third-Rounder, Falcons erhalten #8. Falcons: Ed Oliver, DT, Houston. Dieses Gerücht nimmt Fahrt auf. Atlanta geht für einen der besten Spieler des Drafts hoch; Oliver und Jarrett wären ein Monster-Duo. © getty 10/33 9. Pick - Bills: D.K. Metcalf, WR, Ole Miss. Ed Oliver wäre hier der Favorit, deshalb geht Atlanta hoch. Metcalf-Bills-Gerüchte halten sich seit Wochen, er könnte der ideale Receiver für Josh Allen sein und wäre eine gute Ergänzung zu Brown und Beasley. © getty 11/33 10. Pick - Jets (via Broncos): Jonah Williams, OT, Alabama. Die Jets bekommen den anvisierten Down-Trade und investieren dann in die Offense, um Darnold zu helfen - mit dem besten Offensive Lineman dieser Klasse. © getty 12/33 11. Pick - Bengals: Devin White, LB, LSU. Offensive Line wäre eine Alternative - manche sehen auch eine Chance auf einen Quarterback. Bei mir schließen die Bengals eine dringende Baustelle mit dem für viele besten Linebacker der Klasse. © getty 13/33 12. Pick - Packers: Devin Bush, LB, Michigan. Ein weiteres Gerücht, das man zuletzt häufiger hört. Need und Talent passen hier, Bush ist ein unheimlich athletischer und dabei auch spielintelligenter Linebacker. © getty 14/33 13. Pick - Dolphins: Jeffery Simmons, DT, Mississippi State. Voller Fokus auf die langfristige Zukunft. GM Chris Grier hat fünf Elite-D-Line-Prospects ausgemacht, Simmons ist sportlich eines davon. Auch wenn er nach seinem Kreuzbandriss vorerst fehlt. © getty 15/33 14. Pick - Lions (via Falcons): T.J. Hockenson, TE, Iowa. Er ist ohne Frage der kompletteste TE im Draft und Detroit wird auch nach der Verpflichtung von Jesse James mit Tight Ends in Verbindung gebracht. Guter Scheme-Fit, an dem Spot auch guter Value. © getty 16/33 15. Pick - Redskins: Brian Burns, Edge, FSU. Ich glaube nicht, dass Washington in dieser QB-Klasse Haus und Hof abgibt, um krampfhaft nach oben zu kommen. Burns ist hier super Value und der Edge-Rush muss dringend adressiert werden. © getty 17/33 16. Pick - Panthers: Andre Dillard, OT, Washington State. Matt Kalil ist weg und der Verbleib von Williams hindert die Panthers nicht, einen der besten Tackles dieser Draft-Klasse zu holen und nach Matt Paradis weiter in Newtons Schutz zu investieren. © getty 18/33 17. Pick - Giants (via Browns): Rashan Gary, DL, Michigan. Garys Aktien fallen zuletzt, aber er wäre einfach so ein typischer Gettleman-Pick. Ein physisch hochtalentierter D-Liner, und hier haben die Giants - wie fast überall defensiv - durchaus Bedarf. © getty 19/33 18. Pick - Vikings: Garrett Bradbury, C, NC State. Der perfekte Zone-Scheme-Fit für die Vikings, auch wenn man Elflein damit aus der Mitte rausnehmen muss. Sollte die Offense da verbessern, wo sie es am dringendsten benötigt. © getty 20/33 19. Pick - Titans: Marquise Brown, WR, Oklahoma. Speed, Speed, Speed - diese Komponente fehlt Tennessees Offense seit Jahren. Quarterback Marcus Mariota steht ein kritisches Jahr bevor, Brown wird ihm die Arbeit dabei erleichtern. © getty 21/33 20. Pick - Steelers: Byron Murphy, CB, Washington. Nach White und Bush sollte kein Linebacker in Runde 1 gehen, Receiver draften die Steelers gerne spät. Murphy könnte der beste Corner dieser Klasse werden, passt perfekt ins Scheme und erfüllt einen Need. © getty 22/33 21. Pick - TRADE! Seahawks erhalten #30, #75, Packers erhalten #21. Packers: Noah Fant, TE, Iowa. Green Bay wird wieder in Runde 1 aktiv sein. Nachdem man auf Hockenson für einen der besten Linebacker verzichtet hat, gibt's jetzt den besten Receiving-TE. © getty 23/33 22. Pick - Ravens: Clelin Ferrell, Edge, Clemson. Wide Receiver ist hier die Alternative, Edge ist aber auch eine größere Baustelle. Ferrell ist ein sehr gut ausgebildeter Allrounder und passt damit super, Receiver gibt's auch noch in Runde 3. © getty 24/33 23. Pick - Texans: Cody Ford, OT/OG, Oklahoma. Die beiden besten Tackles sind vom Board, Ford ist ein vielseitig einsetzbarer O-Liner, der auch in der Interior-Line ein sofortiges, immenses Upgrade darstellen sollte. © getty 25/33 24. Pick - Cardinals (via Raiders): Dalton Risner, OT, Kansas State. Die Verpflichtungen von Gilbert und Sweezy sollten Arizona mitnichten daran hindern, weiter in die Line zu investieren. Risner ist ein super Pass-Protector und könnte früh starten. © getty 26/33 25. Pick - Eagles: Nasir Adderley, S, Delaware. McLeod kommt nach schwerer Verletzung zurück und ist wie Sendejo nur für 1 Jahr unter Vertrag. Safety-Gerüchte nehmen in Philly Fahrt auf, Adderley dürfte der beste Deep-Cover-Safety dieser Klasse sein. © getty 27/33 26. Pick - Colts: Christian Wilkins, DT, Clemson. Immer wieder hört man diese Connection. Und es macht Sinn: Wilkins ist ein vielseitiger D-Liner, der als High-Character-Guy gilt. Würde in jeder Hinsicht zu dem passen, was die Colts machen. © getty 28/33 27. Pick - Raiders (via Cowboys): Montez Sweat, Edge, Mississippi State. Kaum ein Spieler hat sich im Pre-Draft-Prozess derart nach oben katapultiert. Edge-Rusher sind schwer zu finden - die Raiders finden hier einen athletischen Freak. © getty 29/33 28. Pick - Chargers: Jerry Tillery, DT, Notre Dame. Wenn das Board so fällt, denke ich, dass die Chargers die O-Line in Runde 2 angehen. Tillery wäre hier ein super Value, passt schematisch, adressiert einen Need und wird mit L.A. in Verbindung gebracht. © getty 30/33 29. Pick - Chiefs: Greedy Williams, CB, LSU. Wenn Williams konstanter wird, sollte er der beste Press-Man-Corner dieser Klasse werden. Und er passt zum Chiefs-Plan: Eine Defense über die Secondary aufbauen. Dafür brauchen sie dringend Cornerbacks. © getty 31/33 30. Pick - Seahawks (via Packers): Chauncey Gardner-Johnson, S, Florida. Mit dem erhofften Downtrade bietet sich der oft prognostizierte D-Line-Pick nicht an. Der Safety-Nickel-Hybrid aus Florida könnte für Seattle in mehreren Rollen ein Upgrade bedeuten. © getty 32/33 31. Pick - Rams: Chris Lindstrom, OG, Boston College. Die Interior-O-Line ist für die Rams nicht nur sehr wichtig - sie ist auch noch ein Fragezeichen. Mit Lindstrom geht der beste verfügbare Guard nach L.A. und ersetzt so Rodger Saffold. © getty 33/33 32. Pick - Patriots: Dexter Lawrence, DT, Clemson. Für Irv Smith sehe ich hier nicht den Value, und ich glaube, die Pats auch nicht. Lawrence ist genau der Spielertyp, den Belichick für die Mitte will und dadurch ein Value, der er für andere nicht wäre.

Wie funktioniert der NFL Draft?

Alle 32 NFL-Teams bekommen zunächst in sieben Runden jeweils einen Pick.

Die Reihenfolge der Picks richtet sich nach den Bilanzen der Teams in der Vorsaison.

Das Ganze richtet sich frei nach dem Motto: Die schlechtesten Teams zuerst, die besten Teams zum Schluss.

Die Draftreihenfolge ist nicht in Stein gemeißelt: Durch Pick-Trades können Teams die Picks und auch Spieler tauschen. Dazu kommen Compensatory Picks, die sich über Ab- und Zugänge in der Free Agency berechnen.

NFL Draft 2019: Die Top Ten der ersten Runde

Draftposition Team Bilanz 2018 1 Arizona Cardinals 3-13 2 San Francisco 49ers 4-12 3 New York Jets 4-12 4 Oakland Raiders 4-12 5 Tampa Bay Buccaneers 5-11 6 New York Giants 5-11 7 Jacksonville Jaguars 5-11 8 Detroit Lions 6-10 9 Buffalo Bills 6-10 10 Denver Broncos 6-10

NFL: Ablauf der Draft-Runden

In der ersten Runde haben die Teams nacheinander zehn Minuten Zeit, entweder ein Talent auszuwählen oder mit anderen Teams über einen Trade zu verhandeln. Für den selben Ablauf gibt es in der zweiten Runde noch sieben Minuten, in den Runden drei bis sechs fünf Minuten und in der siebten Runde lediglich noch vier Minuten Auswahlzeit.