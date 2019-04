NFL Draft 2019: Der Wahnsinn namens Kyler Murray

Kyler Murray ist das am kontroversesten diskutierte Prospect seit Jahren - und er könnte der Nummer-1-Pick im diesjährigen Draft sein. Ist der Hype vielleicht sogar gerechtfertigt? Was hat es mit seiner High-School-Legende auf sich? Und welche Berichte über ihn lassen sich leicht widerlegen?

Er könnte der Nummer-1-Pick im Draft am heutigen Abend sein (ab 2 Uhr LIVE auf DAZN) und der nächste Superstar-Quarterback in der NFL werden - andere sehen in ihm großes Bust-Potential. In den vergangenen Jahren wurden wenige Draft-Prospects derart kontrovers diskutiert wie Kyler Murray; doch was steckt wirklich in seiner Geschichte bis an diesen Punkt?

SPOX ist in die Vergangenheit des spektakulären Quarterbacks eingetaucht: Von einer unglaublichen Karriere im umkämpften High-School-Football zu Texas, über eine College-Odyssee sowie die Liebe zum Baseball - all das und mehr gibt's in der großen Multimedia-Story, viel Spaß!