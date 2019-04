NFL Draft 2019: Der zweite Tag im LIVETICKER - Holen die Patriots den Brady-Nachfolger?

Die erste Runde ist im Kasten, in der Nacht zum Samstag (ab 1 Uhr) steigen schon die Runden zwei und drei des NFL Drafts 2019. Traditionell findet sich der beste Value in den Runden zwei bis vier und einige namhafte Kandidaten sind noch im Pool. SPOX ist wieder dabei und begleitet die Nacht im Liveticker.

Vor Runde 2: Auch in Sachen Quarterbacks und Cornerbacks ist noch nicht allzu viel passiert. Wo landet etwa Drew Lock? Und wer schnappt sich Byron Murphy und Greedy Williams? Alle drei Spieler hätte man durchaus schon in der ersten Runde erwartet.

Vor Runde 2: Tag 1 verlief schon recht überraschend, gerade was die Giants oder Raiders betrifft, nun steht die zweite Runde an. Besonders im Fokus stehen wohl die Wide Receiver, wobei vor allem D.K. Metcalf im Fokus stehen sollte.

NFL Draft 2019: So lief die erste Runde - Murray nach Arizona, Giants und Redskins holen Quarterbacks © getty 1/33 Die erste Runde des Drafts ist vorbei, und auch dieses Jahr gab es wieder Überraschungen! Allen voran die Giants schüttelten die erste Runde mächtig durch, doch auch Oakland überraschte früh. SPOX zeigt die 32 Picks im Schnelldurchlauf. © getty 2/33 1. Pick - Arizona Cardinals: Kyler Murray, QB, Oklahoma. © getty 3/33 2. Pick - San Francisco 49ers: Nick Bosa, Edge, Ohio State. © getty 4/33 3. Pick - New York Jets: Quinnen Williams, DT, Alabama. © getty 5/33 4. Pick - Oakland Raiders: Clelin Ferrell, Edge, Clemson. © getty 6/33 5. Pick - Tampa Bay Buccaneers: Devin White, LB, LSU. © getty 7/33 6. Pick - New York Giants: Daniel Jones, QB, Duke. © getty 8/33 7. Pick - Jacksonville Jaguars: Josh Allen, Edge, Kentucky. © getty 9/33 8. Pick - Detroit Lions: T.J. Hockenson, TE, Iowa. © getty 10/33 9. Pick - Buffalo Bills: Ed Oliver, DT, Houston. © getty 11/33 10. Pick - Pittsburgh Steelers (Trade mit den Denver Broncos): Devin Bush, LB, Michigan. © getty 12/33 11. Pick - Cincinnati Bengals: Jonah Williams, OT, Alabama. © getty 13/33 12. Pick - Green Bay Packers: Rashan Gary, DE/DT, Michigan. © getty 14/33 13. Pick - Miami Dolphins: Christian Wilkins, DT, Clemson. © getty 15/33 14. Pick - Atlanta Falcons: Chris Lindstrom, OG, Boston College. © getty 16/33 15. Pick - Washington Redskins: Dwayne Haskins, QB, Ohio State. © getty 17/33 16. Pick - Carolina Panthers: Brian Burns, Edge, Florida State. © getty 18/33 17. Pick - New York Giants: Dexter Lawrence, NT, Clemson. © getty 19/33 Pick 18 - Minnesota Vikings: Garrett Bradbury, C, NC State. © getty 20/33 19. Pick - Tennessee Titans: Jeffery Simmons, DT, Mississippi State. © getty 21/33 20. Pick - Denver Broncos: Noah Fant, TE, Iowa. © getty 22/33 21. Pick - Green Bay Packers (Trade mit den Seattle Seahawks): Darnell Savage, S, Maryland. © getty 23/33 22. Pick - Philadelphia Eagles (Trade mit den Ravens): Andre Dillard, OT, Washington State. © getty 24/33 23. Pick - Houston Texans: Tytus Howard, OT, Alabama State. © getty 25/33 24. Pick - Oakland Raiders: Josh Jacobs, RB, Alabama. © getty 26/33 25. Pick - Baltimore Ravens: Marquise Brown, WR, Oklahoma. © getty 27/33 26. Pick - Washington Redskins (Trade mit den Colts): Montez Sweat, Edge, Mississippi State. © getty 28/33 27. Pick - Oakland Raiders: Johnathan Abram, SS, Mississippi State. © getty 29/33 28. Pick - Los Angeles Chargers: Jerry Tillery, DT, Notre Dame. © getty 30/33 29. Pick - Seattle Seahawks: L.J. Collier, Edge, Texas Christian. © getty 31/33 30. Pick - New York Giants (Trade mit den Seahawks): DeAndre Baker, CB, Georgia. © getty 32/33 31. Pick - Atlanta Falcons (Trade mit den Rams): Kaleb McGary, OT, Washington. © getty 33/33 32. Pick - New England Patriots: N'Keal Harry, WR, Arizona State.

NFL Draft 2019: Wann starten Runde 2 und 3?

Die zweite Runde des NFL Drafts 2019 startet in der Nacht zum Samstag um 1 Uhr (MESZ). Runde 3 wird dann direkt im Anschluss an die zweite Runde über die Bühne gehen. SPOX beginnt seine Berichterstattung derweil schon um 0.30 Uhr und stimmt ein auf den so wichtigen zweiten Tag des Drafts.

NFL Draft 2019: Die Reihenfolge der zweiten Runde