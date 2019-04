NFL Draft 2019: Runde 1 im LIVETICKER - Wer wird der erste Pick?

Der große Tag ist gekommen! Wer nimmt einen Quarterback? Was wird aus den Top-Verteidigern? SPOX begleitet Runde 1 im LIVETICKER und hält euch auf dem Laufenden.

2.10 Uhr: Um die Raiders ist es weiterhin laut: Oakland soll inzwischen mit den Jets und 49ers sprechen. Die Raiders wollen unbedingt hoch - bleibt natürlich die Frage: für wen?

2 Uhr: Die Cardinals sind on the Clock! Lasst den Wahnsinn beginnen!

1.56 Uhr: In 4 Minuten eröffnet Roger Goodell den Draft - und ESPN-Insider Adam Schefter berichtet, dass die Raiders und 49ers gerade über einen Trade sprechen...!

1.48 Uhr: Jetzt sind es wirklich nur noch ein paar Minuten, und die Gerüchte werden sehr, sehr konkret: Aktuell deutet viel darauf hin, dass Kyler Murray tatsächlich der Cardinals-Pick an 1 ist!

1.34 Uhr: Auch Spieler-Trade-Gerüchte halten sich, und ganz spezifisch zwei Cornerbacks werden immer wieder genannt: Chris Harris von den Denver Broncos und Patrick Peterson von den Cardinals gelten als potentielle Trade-Kandidaten über die nächsten 48 Stunden...

1.25 Uhr: Und damit zurück zum Draft: Zwei Teams, die heute als vielleicht größte Wildcards ins Rennen gehen, sind die Raiders und die Redskins. Bei Oakland scheint irgendetwas im Busch zu sein, während in Washington der Teambesitzer Berichten zufolge den Draft übernommen hat - und der will wohl einen Splash-Pick. Es scheint durchaus vorstellbar, dass Washington in die Top-5 tradet!

1.13 Uhr: Starten müssen wir allerdings noch mit einer sehr, sehr unschönen Meldung die nichts mit dem Draft zu tun hat: Im Fall um Tyreek Hill ist eine Audioaufnahme aufgetaucht, auf der offenbar mehr als deutlich zu hören ist, dass Tyreek Hill üble Dinge gemacht hat. Erst heute Morgen hieß es, dass dem Chiefs-Receiver in dem Fall keine Anklage droht. Die Aufnahme könnte das ändern und sie könnte die Chiefs zum Handeln zwingen.

1.05 Uhr: Herzlich Willkommen zum NFL Draft 2019! Endlich ist der Tag gekommen und in ein paar Stunden wissen wir, was die Teams in Runde 1 vorhaben. Die Gerüchteküche brodelt natürlich, aber wie immer gilt so kurz vor dem Draft - glauben sollte man nichts. Let's go!

Vor dem Draft: Bevor es so richtig los geht, sei euch nochmal unser SPOX Draft Big Board mit den 65 besten Spielern in der diesjährigen Draftklasse ans Herz gelegt. Wer sind eure Favoriten? Wer glaubt ihr, geht als erstes von Bord?

Vor dem Draft: Seit Wochen ranken sich Gerüchte darum, wen die Cardinals denn nun mit ihrem ersten Pick insgesamt ziehen werden. Immer wieder wird Quarterback Kyler Murray genannt. Doch könnte es vielleicht doch jemand anderes sein? Oder kommt es tatsächlich zu einem Trade mit einem anderen Team, das noch heißer auf Murray ist als offenbar Kliff Kingsbury - die Raiders vielleicht?

Wann beginnt der NFL Draft 2019?

Der NFL Draft 2019 startet in der Nacht zum Freitag um 2 Uhr (MESZ). Allerdings beginnt SPOX mit seiner Berichterstattung bereits um 1 Uhr. Weiter geht es dann in der Nacht zum Samstag um 1 Uhr (MESZ), wobei SPOX dann erneut live im Ticker dabei ist und um 0.30 Uhr beginnt.

NFL Draft 2019: Die Reihenfolge der ersten Runde