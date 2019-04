Draft-Podcast: Tight Ends, Linebacker, O-Line - und die Packers

Was hat es mit dem vermeintlichen Drama in Green Bay auf sich? Und was bedeutet es für die Zukunft in Green Bay. Außerdem: Wir blicken auf die Tight Ends, Offensive Linemen und Linebacker im diesjährigen Draft.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April 2018 den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Der Draft rückt immer näher, und wir machen weiter mit der Prospect-Analyse! Nach den Quarterbacks, Running Backs und Wide Receivern geht es heute mit den Tight Ends und der O-Line weiter - und wir werfen mit den Linebackern einen ersten Blick Richtung Defense! Außerdem sprechen wir über das (vermeintliche) Drama in Green Bay.

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify und hier auf YouTube. Alle Folgen im Überblick findet ihr auch auf unserer Website.

Der Rundown von Folge 54 sieht so aus:

03:12 - News (Packers, Cardinals, Preseason)

24:16 - Tight Ends

59:04 - Offensive Line

1:19:30 - Linebacker

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns