Free Agency: Los Angeles Rams halten Pass-Rusher Dante Fowler

Ehe die Berater der angehenden Free Agents den Markt testen dürfen, halten die Rams einen ihrer größeren Free Agents: Pass-Rusher Dante Fowler einigte sich mit L.A. auf einen neuen Vertrag.

Der Deal ist bereits unterschrieben, die Rams bestätigten, dass Fowler in Los Angeles bleibt. Informationen von NFL-Network-Insider Ian Rapoport zufolge handelt es sich um einen Einjahresvertrag über 14 Millionen Dollar.

Fowler, einst ein hoher Draft-Pick bei den Jacksonville Jaguars, kam während der vergangenen Saison via Trade zu den Rams. Dort konnte er mehrfach sein Potential andeuten und gibt Los Angeles einen Edge-Rusher, der gemeinsam mit Defensive Tackle Aaron Donald ein starkes Duo bilden kann.

Vor allem in den Playoffs lieferte Fowler eindrucksvolle Argumente ab: In drei Spielen gelangen ihm vier Tackles for Loss und 1,5 Sacks, insbesondere im Championship Game gegen die Saints war er ein entscheidender Faktor. Der Einjahresvertrag beschert den Rams einen Pass-Rusher für das noch offene Titelfenster, während sich Fowler über eine ganze Saison neben Donald für einen großen Zahltag empfehlen kann.