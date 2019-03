NFL: Tyler Eifert bleibt Cincinnati Bengals erhalten

Tyler Eiert bleibt bei den Cincinnati Bengals. Der Tight End unterschreibt einen Einjahresvertrag, nachdem seine Zukunft zuletzt infrage stand.

Ian Rapoport vom NFL Network vermeldete den Deal. Weitere Einzelheiten sind allerdings noch nicht bekannt.

Eifert war ein Erstrundenpick der Bengals im Draft 2013 und war seither Starter für die Bengals.

Durch zahlreiche Verletzungen verpasste er jedoch weite Teile seiner insgesamt sechs Spielzeiten in Cincinnati. 2015 spielte er seine bislang beste Saison und kam auf 13 Touchdowns in 13 Spielen.

Anschließend allerdings verpasste er 34 Spiele in den folgenden drei Spielzeiten, was einen Verbleib in Ohio für den Free Agent scheinbar in weite Ferne rücken ließ.