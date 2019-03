NFL News: Giants mit Interesse an Josh Rosen?

Die New York Giants haben in dieser Offseason bereits für eine Menge Aufruhr gesorgt. Jedoch könnte das bislang nur der Anfang gewesen sein, sollen sie Medienberichten zu Folge einen Trade für Josh Rosen von den Arizona Cardinals abwägen.

Nach einem Bericht von ESPN sollen die Giants Trade-Optionen für Rosen abwägen, sollten die Cardinals ihren Quarterback verfügbar machen. Hier hat Arizona jedoch noch keine Anzeichen für gegeben.

Medienberichten zu Folge sollen sich die Cardinals für Kyler Murray als ersten Pick im diesjährigen Draft interessieren. Der wendige Quarterback und Cardinals Head Coach Kliff Kingsbury arbeiteten bereits an der University of Oklahoma zusammen.

New York Giants: Ein neuer Quarterback für den Rebuild?

Nach einer solchen Entscheidung würde man für Rosen wohl keine Verwendung mehr haben, obwohl man diesen erst in der Vorsaison mit dem 10. Pick der ersten Runde im Draft gewählt hatte.

Bei den Giants scheint man auch im Hinblick auf den nach den Trades von Olivier Vernon und Odell Beckham unmissverständlich gemachten Rebuild auf den 38-jährigen Eli Manning zu setzen. New York jedoch würde in Rosen einen vielversprechenden Nachfolger in seine Reihen bekommen. Außerdem hat man eine große Menge an Draft-Kapital zur Verfügung, um einen Deal verwirklichen zu können.