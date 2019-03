NFL: Free Agency im Liveticker - Lions verpflichten Amendola

Die NFL Free Agency ist nur noch wenige Tage entfernt. Schon jetzt gibt es viele Gerüchte, dazu Trades und Spielerentlassungen. SPOX hält euch im Liveticker auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Detroit Lions verpflichten Danny Amendola

15.45 Uhr: Bei den Buccaneers ist derweil klar, dass Receiver Adam Humphries und Linebacker Kwon Alexander den Markt testen werden. Humphries scheint einen relativ großen Markt zu haben, und persönlich würde es mich nicht überraschen, wenn er am Ende den größten Vertrag aller Free-Agent-Receiver in diesem Jahr erhält. Alexander soll unter anderem bei den Jets und 49ers auf dem Radar sein, das vermeldet Rick Stroud von der Tampa Bay Times. Der Linebacker will laut ESPN-Informationen allerdings 11 bis 12 Millionen Dollar im Jahr - ein sehr heftiger Preis!

15.32 Uhr: Aus New Orleans gibt es derweil interessante Nachrichten: Wie Adam Schefter berichtet, erwarten verschiedene Teams und Verantwortliche, dass Teddy Bridgewater bei den Saints bleibt. Das würde einerseits darauf schließen lassen, dass es keinen sonderlich großen Markt für Bridgewater gibt - andererseits würde es den Saints die so unheimlich seltene Chance geben, einen potentiell reibungslosen Übergang von Brees zum nächsten Quarterback hinzubekommen!

15.20 Uhr: Die erste fixe News des Tages kommt aus Detroit: Die Lions haben Wide Receiver Danny Amendola verpflichtet! Die Dolphins hatten Amendola zuvor entlassen, deshalb durfte er bereits jetzt unterschreiben. Die Patriots hatten wohl ebenfalls großes Interesse, wollten aber finanziell nicht mit Detroit mitgehen: Bei den Lions unterschreibt Amendola für 1 Jahr und 4,5 Millionen Dollar.

15.12 Uhr: Und damit Herzlich Willkommen! Ab heute wird es ernst, genauer gesagt: ab 17 Uhr unserer Zeit dürfen die Berater der angehenden Free Agents mit Teams kommunizieren. Wir sollten also im Verlauf des Abends schon bei einigen Kandidaten Klarheit haben, oder zumindest eine klare Tendenz sehen, wo die Reise hingeht. Angeschnallt, aufgepasst und viel Spaß miteinander!

NFL Free Agency: Verhandlungen ab Montag erlaubt

Der heutige Montag ist ein Meilenstein in der Free Agency 2019. Denn ab heute dürfen Teams mit Agenten der diesjährigen Free Agents in Verhandlungen treten. Es dürfen noch keine Verträge geschlossen oder Zahlungen ausgehandelt werden, aber man darf schon mal Interesse bekunden und gewisse Rahmendaten klären.

Spieler, die bei ihren Teams entlassen wurden, dürfen dagegen schon jetzt unterschreiben - ein potentiell großer Vorteil, da man einen Deal unter Dach und Fach bringen kann, ehe die eigene Position mit Free Agents geflutet wird.

NFL: Fahrplan bis zum Draft 2019

Datum Bedeutung 11. - 13.3. Teams dürfen mit Spieleragenten in vorläufige Verhandlungen treten. 13.3. Start des neuen Liga-Jahres. Ab 21 Uhr MEZ dürfen Trades und Free-Agent-Verpflichtungen offiziell durchgeführt werden. 13.3. Vor Start des Liga-Jahres müssen Spieler-Optionen gezogen werden und Tender für Restricted Free Agents vergeben werden. 13.3. Vor dem Start des Liga-Jahres müssen alle Teams mit ihren 51 bestbezahlten Spielern unter der Salary Cap liegen. 24. - 27.3. Jährliches Liga-Meeting (Phoenix/Arizona) 19.4. Deadline für Restricted Free Agents zur Unterschrift von Offer Sheets. 25. - 27.4. NFL Draft 2019 in Nashville/Tennessee

Free Agency: Der Sonntag im Ticker zum Nachlesen

Bereits am Sonntag hielten wir euch mit dem Ticker auf dem Laufenden. Alle wichtigen Entwicklungen könnt ihr hier nochmal Revue passieren lassen. Einige der größten Schlagzeilen:

Pittsburgh Steelers traden Antonio Brown zu Oakland Raiders

Die größte Meldung des Wochenendes gab es am späten Samstagabend: Die Steelers haben Antonio Brown zu den Oakland Raiders getradet.

Eric Weddle wechselt zu Los Angeles Rams

Nachdem die Baltimore Ravens Safety Eric Weddle den Laufpass gegeben hatten, ist Weddle schon wieder vom Markt. Er einigte sich mit den Rams auf einen Zweijahresvertrag. Damit hat L.A. den wahrscheinlichen Abgang von Safety Lamarcus Joyner schon aufgefangen.

Cleveland Browns holen Olivier Vernon

Cleveland arbeitet weiter an seiner Defense und sicherte sich die Dienste von Edge Rusher Olivier Vernon. Die New York Giants erhalten dafür Guard Kevin Zeitler.

Eagles traden Michael Bennett zu Patriots

Auch am Freitag sickerte durch, dass sich die New England Patriots die Dienste von Edge Rusher Michael Bennett gesichert haben. Sie bezahlen dafür einen Fünftrundenpick. Heißt das, dass damit der Abschied von Trey Flowers besiegelt ist?