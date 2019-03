NFL Free Agency im Live-Ticker: Wo landet Ndamukong Suh?

Die erste große Welle an Free Agents hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Doch gibt es noch einige heiße Kandidaten, die sich mit ihrer Entscheidung Zeit lassen - im SPOX Live-Ticker verpasst ihr nichts!

16.01 Uhr: Die Texans haben einen neuen Cornerback. Briean Boddy-Calhoun hat für ein Jahr in Houston unterschrieben. In den letzten zwei Spielzeiten hat er 15 Spiele gestartet gehabt.

15.57 Uhr: Überraschung aus Tennessee: Die Titans haben Guard Josh Kline entlassen. Der hat in den letzten zwei Spielzeiten jedes Spiel gestartet gehabt!

15.51 Uhr: Earl Thomas ist offiziell ein Raven! Man, man, man, war das ein Schock als sich der vielleicht beste Safety der Liga in der Vorsaison und in seinem Vertragsjahr schwer verletzte. Nun ist er mit einem tollen Vertrag in einer der besten Defenses der Liga angekommen. Großartig!

Free Agency live: Hunt für 8 Spiele gesperrt!

15.44 Uhr: Für die größte Unruhe haben in dieser Offseason mit Sicherheit die Cleveland Browns gesorgt. Vor keinen zwei Jahren befand man sich noch im Niemandsland und ist nun, nach dem Trade für Odell Beckham Jr. plötzlich Playoff-Kandidat. Für manch einen sogar Super-Bowl-Contender. Hier gibt es eine kleine Zeitreise.

15.40 Uhr: News aus Pittsburgh. Die Steelers haben bekannt gegeben, dass sie einen Vertrag mit DT Daniel McClullers abgeschlossen haben. McCullers hat für zwei Jahre unterschrieben.

15.35 Uhr: Die erste große Neuigkeit ist leider kein Signing, aber mindestens genauso groß. Wie die NFL bekannt gegeben hat wird Kareem Hunt, neuer Running Back der Cleveland Browns, für die ersten acht Spiele gesperrt. Damit steigt er in der zweiten Saisonhälfte ein. Was bedeutet das für die Trade-Gerüchte um Duke Johnson?

15.30 Uhr: Und damit geht der Free-Agency-Ticker auch am Freitag an den Start. Wohin zieht es Suh? Was machen Ansah und Houston? Wer schnappt sich Callahan und wo landet Berry? Ich begleite euch durch den Abend mit allen News und Gerüchten. Auf geht's!

NFL Free Agency Start: Die größten Deals am Donnerstag:

Name, Position, Ex-Team Neues Team Vertrag Teddy Bridgewater, QB , New Orleans Saints New Orleans Saints 1 Jahr, 7,25 Mio. Dollar Brian Poole, CB, Atlanta Falcons New York Jets 1 Jahr, 3,5 Mio. Dollar Markus Golden, EDGE, Arizona Cardinals New York Giants 1 Jahr, Betrag unbekannt Jordan Matthews, WR, Philadelphia Eagles San Francisco 49ers unbekannt Mike Pennel, DT, New York Jets New England Patriots unbekannt Golden Tate, WR, Philadelphia Eagles New York Giants 4 Jahre, 37,5 Mio. Dollar, 23 Mio. garantiert Bruce Ellington, WR, Detroit Lions New England Patriots unbekannt Jason Verrett, CB, Los Angeles Chargers San Francisco 49ers 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar Malcolm Brown, DT, New England Patriots New Orleans Saints 3 Jahre, 15 Mio. Dollar Ha Ha Clinton-Dix, S, Washington Redskins Chicago Bears 1 Jahr, 3,5 Mio. Dollar D.J. Fluker, G, Seattle Seahawks Seattle Seahawks 2 Jahre, Betrag unbekannt Eli Rogers, WR, Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 2 Jahre, Betrag unbekannt Tavon Austin, WR, Dallas Cowboys Dallas Cowboys unbekannt K.J. Wright, LB, Seattle Seahawks Seattle Seahawks 2 Jahre, 15 Mio. Dollar Donte Moncrief, WR, Jacksonville Jahuars Pittsburgh Steelers 2 Jahre, Betrag unbekannt Demetrius Harris, TE, New England Patriots Cleveland Browns 2 Jahre, 6 Mio. Dollar, 3,25 Mio. garantiert

NFL Free Agency Start: Die größten Deals am Mittwoch:

Name, Position, Ex-Team Neues Team Vertrag Earl Thomas, FS, Seattle Seahawks Baltimore Ravens 4 Jahre, 55 Mio. Dollar, 32 Mio. garantiert Mark Ingram, RB, New Orleans Saints Baltimore Ravens 3 Jahre, 15 Mio. Dollar Dee Ford, Edge, Kansas City Chiefs San Francisco 49ers (Trade) 5 Jahre, 87,5 Mio. Dollar A.J. Cann, OG, Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 3 Jahre, 15 Mio. Dollar Tyrod Taylor, QB, Cleveland Browns Los Angeles Chargers 2 Jahre, 11 Mio. Dollar, 6 Mio. garantiert Pierre Desir, CB, Indianapolis Colts Indianapolis Colts 3 Jahre, 25 Mio. Dollar, 12 Mio. garantiert Deone Bucannon, LB/S, Arizona Cardinals Tampa Bay Buccaneers 1 Jahr, 2,5 Mio. Dollar, 1,45 Mio. garantiert Adrian Peterson, RB, Washington Redskins Washington Redskins 2 Jahre, 8 Mio. Dollar Daryl Williams, RT, Carolina Panthers Carolina Panthers 1 Jahr, 6 Mio. Dollar Tyrell Williams, WR, Los Angeles Chargers Oakland Raiders 4 Jahre, 44 Mio. Dollar, 22 Mio. garantiert Tevin Coleman, RB, Atlanta Falcons San Francisco 49ers 2 Jahre, 10 Mio. Dollar Jimmie Ward, DB, San Francisco 49ers San Francisco 49ers 1 Jahr, 5 Mio. Dollar Marcedes Lewis, TE, Green Bay Packers Green Bay Packers 1 Jahr Andre Roberts, KR/PR, New York Jets Buffalo Bills TBA Phillip Dorsett, WR, New England Patriots New England Patriots 1 Jahr

NFL Free Agency Start: Die größten Deals am Dienstag:

Name, Position, Ex-Team Neues Team Vertrag Le'Veon Bell, RB, Pittsburgh Steelers New York Jets 4 Jahre, 61 Mio. Dollar, 35 Mio. garantiert C.J. Mosley, ILB, Baltimore Ravens New York Jets 5 Jahre, 85 Mio. Dollar, 51 Mio. garantiert Rodger Saffold, OG, Los Angeles Rams Tennessee Titans 4 Jahre, 44 Mio. Dollar, 22,5 Mio. garantiert Sheldon Richardson, DT, Minnesota Vikings Cleveland Browns 3 Jahre, 39 Mio. Dollar, 21,5 Mio. garantiert Za'Darius Smith, Edge, Baltimore Ravens Green Bay Packers 4 Jahre, 66 Mio. Dollar Preston Smith, Edge, Washington Redskins Green Bay Packers 4 Jahre, 52 Mio. Dollar Adrian Amos, S, Chicago Bears Green Bay Packers 4 Jahre, 37 Mio. Dollar Billy Turner, OL, Denver Broncos Green Bay Packers 4 Jahre, 28 Mio. Dollar, 9 Mio. garantiert Anthony Barr, LB, Minnesota Vikings Minnesota Vikings 5 Jahre, 67,5 Mio. Dollar, 33 Mio. garantiert Jordan Hicks, LB, Philadelphia Eagles Arizona Cardinals 4 Jahre, 36 Mio. Dollar, 20 Mio. garantiert Terrell Suggs, OLB, Baltimore Ravens Arizona Cardinals 1 Jahr, 7 Mio. Dollar Ty Nsekhe, OT, Washington Redskins Buffalo Bills 2 Jahre, 14,5 Mio. Dollar, 7,7 Mio. garantiert John Brown, WR, Baltimore Ravens Buffalo Bills 3 Jahre, 27 Mio. Dollar Cole Beasley, WR, Dallas Cowboys Buffalo Bills 4 Jahre, 29 Mio. Dollar, 14,4 Mio. garantiert Latavius Murray, RB, Minnesota Vikings New Orleans Saints 4 Jahre, 14,4 Mio. Dollar Tashaun Gipson, S, Jacksonville Jaguars Houston Texans 3 Jahre, 22 Mio. Dollar Thomas Davis, LB, Carolina Panthers Los Angeles Chargers 2 Jahre, 10,5 Mio. Dollar, 5,25 Mio. garantiert Bradley Roby, CB, Denver Broncos Houston Texans 1 Jahr, 10 Mio. Dollar Lamarcus Joyner, FS, Los Angeles Rams Oakland Raiders 4 Jahre, 42 Mio. Dollar, 16,7 Mio. garantiert Matt Paradis, C, Denver Broncos Carolina Panthers 3 Jahre, 27 Mio. Dollar, 13,5 Mio. garantiert Breshad Perriman, WR, Cleveland Browns Tampa Bay Buccaneers 1 Jahr, 4 Mio. Dollar J.R. Sweezy, OG, Seattle Seahawks Arizona Cardinals 2 Jahre Preston Brown, LB, Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 3 Jahre, 21 Mio. Dollar Steven Nelson, CB, Kansas City Chiefs Pittsburgh Steelers 3 Jahre, 25,5 Mio. Dollar Brett Hundley, QB, Seattle Seahawks Arizona Cardinals 1 Jahr, 2 Mio. Dollar Cameron Wake, DE, Miami Dolphins Tennessee Titans 3 Jahre, 23 Mio. Dollar, 10 Mio. garantiert

NFL Free Agency Start: Die größten Deals am Montag: