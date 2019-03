Free Agency im Live-Ticker: Saints schaffen Platz - für Bridgewater?

Die Free Agency ist in vollem Gange - im SPOX Live-Ticker verpasst ihr nichts! Hier gibt's auch heute wieder alle News, Gerüchte, Trades und dergleichen.

Free Agency live: Saints schaffen Platz - für Bridgewater?

16.16 Uhr: Nochmal die Seahawks: Seattle verpflichtet Guard Mike Iupati, der damit bald die komplette NFC West durch hat. Iupati hat bereits für die 49ers und zuletzt die Cardinals gespielt, doch Verletzungen limitierten ihn über die letzten beiden Jahre signifikant. Ist der 31-Jährige fit, kann er insbesondere als Run-Blocker noch immer ein solider Spieler sein.

16.10 Uhr: Und auch die Patriots brauchen neue Receiver. New England trifft sich noch heute mit den Free Agents Bruce Ellington (Lions) und Maurice Harris (Redskins), übereinstimmenden Berichten zufolge hatte New England eigentlich aber ein größeres Ziel an der Angel: Die Pats wollten Adam Humphries verpflichten und hatten ihr Angebot am Dienstag nochmal hochgeschraubt, so dass er mehr als in Tennessee erhalten hätte. Der Slot-Receiver blieb aber bei seiner Titans-Zusage. Angeblich soll New England über 10 Millionen Dollar im Jahr geboten haben.

16.01 Uhr: Noch ein Deal aus der Nacht: Die Pittsburgh Steelers haben sich mit Donte Moncrief auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Die Details liegen noch nicht vor, aber Moncrief gibt den Steelers zumindest eine reelle Starting-Option neben JuJu Smith-Schuster, um die Lücke zu schließen, die Antonio Brown hinterlässt. Moncrief hatte letztes Jahr für die Jaguars 668 Yards und 3 Touchdowns, bei 4,9 Yards nach dem Catch pro Reception.

15.50 Uhr: Gestern Abend hatte ich noch spekuliert, ob im Zuge des neuen Deals für Mychal Kendricks womöglich K.J. Wright Seattle verlassen wird - doch dem ist nicht so: K.J. Wright verlängert bei den Seahawks. Laut ESPN-Reporterin Josina Anderson handelt es sich um einen Zweijahresvertrag über bis zu 15,5 Millionen Dollar.

15.42 Uhr: Stichwort zu "Was wissen wir bislang": Soeben ist eine neue "Down, Set, Talk!"-Podcast-Folge mit dem Recap der ersten Free Agency Tage online gegangen. Könnt ihr hier auf SPOX oder auch direkt auf YouTube nebenher anhören!

15.36 Uhr: Was wissen wir bislang zur Bridgewater-Situation? Zum Wochenbeginn hieß es, dass Bridgewater in New Orleans bleiben wird. Das änderte sich nach und nach, die Dolphins blieben hartnäckig - und trafen sich dann am gestrigen Mittwochabend mit Bridgewater in Miami, wo er geboren und aufgewachsen ist und noch immer wohnt. Aus diesem Besuch entstand zumindest kein sofortiger Deal, so dass der Quarterback weiterhin auf dem Markt ist; womöglich wartet er darauf, dass die Saints ihre Offerte nochmals nachbessern.

15.31 Uhr: Die New Orleans Saints befinden sich jetzt im Titelfenster, es könnte sehr gut das letzte Jahr mit Drew Brees sein - und so gehen die Saints auch vor: New Orleans hat vor einigen Stunden den Vertrag von Drew Brees umstrukturiert und so 10,8 Millionen Dollar an Cap Space gewonnen! Damit könnte New Orleans etwa das Angebot für Teddy Bridgewater erhöhen, oder auch ins Rennen um Ndamukong Suh einsteigen. Im gleichen Atemzug können wir schon sagen, dass die Saints nächstes Jahr die Cap-Hölle erwartet; denn die Umstrukturierung des Brees-Deals schraubt dessen Dead-Cap-Zahl für nächstes Jahr auf 21,3 Millionen Dollar hoch. Die Saints hatten den Deal mit einem zusätzlichen Jahr aus Salary Cap Gründen kreiert, Brees wird dann aber nicht mehr unter Vertrag stehen.

15.25 Uhr: Herzlich Willkommen und hereinspaziert zu Tag 5 des SPOX Free Agency Livetickers! Was macht Bridgewater? Wohin geht Suh? Und gibt's weitere Mega-Trades? Hier verpasst ihr jedenfalls nichts, ich begleite euch wieder bis in die Nacht mit allen News und Gerüchten. Los geht's!

Bell, Foles und Co. - die teuersten Deals dieser Free Agency © getty 1/12 Die erste große Free Agency Welle ist vorüber, und die Teams haben jede Menge investiert. Aber wohin floss das meiste Geld? SPOX blickt auf die bislang teuersten Deals dieser Free Agency, sortiert nach durchschnittlichem Jahresgehalt. © getty 2/12 11. Le'Veon Bell, RB, Pittsburgh Steelers - New York Jets. Durchschnittliches Jahresgehalt: 13,12 Mio. Dollar (4 Jahre, 35 Mio. garantiert). © getty 3/12 10. Kwon Alexander, ILB, Tampa Bay Buccaneers - San Francisco 49ers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 13,5 Mio. Dollar (4 Jahre, 25,5 Mio. garantiert). © getty 4/12 9. Anthony Barr, LB, Minnesota Vikings - Minnesota Vikings. Durchschnittliches Jahresgehalt: 13,5 Mio. Dollar (5 Jahre, 33 Mio. garantiert). © getty 5/12 8. Earl Thomas, FS, Seattle Seahawks - Baltimore Ravens. Durchschnittliches Jahresgehalt: 13,75 Mio. Dollar (4 Jahre, 32 Mio. garantiert). © getty 6/12 7. Tyrann Mathieu, FS, Houston Texans - Kansas City Chiefs. Durchschnittliches Jahresgehalt: 14 Mio. Dollar (3 Jahre, Garantien TBA). © getty 7/12 6. Landon Collins, SS, New York Giants - Washington Redskins. Durchschnittliches Jahresgehalt: 14 Mio. Dollar (6 Jahre, 44,5 Mio. garantiert). © getty 8/12 5. Trent Brown, OT, New England Patriots - Oakland Raiders. Durchschnittliches Jahresgehalt: 16,5 Mio. Dollar (4 Jahre, 36,25 Mio. garantiert). © getty 9/12 4. Za'Darius Smith, OLB, Baltimore Ravens - Green Bay Packers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 16,5 Mio. Dollar (4 Jahre, Garantien TBA). © getty 10/12 3. C.J. Mosley, ILB, Baltimore Ravens - New York Jets. Durchschnittliches Jahresgehalt: 17 Mio. Dollar (5 Jahre, 85 Mio. garantiert). © getty 11/12 2. Trey Flowers, DE, New England Patriots - Detroit Lions. Durchschnittliches Jahresgehalt: 18 Mio. Dollar (5 Jahre, 56 Mio. garantiert). © getty 12/12 1. Nick Foles, QB, Philadelphia Eagles - Jacksonville Jaguars. Durchschnittliches Jahresgehalt: 22 Mio. Dollar (4 Jahre, 50,1 Mio. garantiert).

NFL Free Agency Start: Die größten Deals am Mittwoch:

Name, Position, Ex-Team Neues Team Vertrag Earl Thomas, FS, Seattle Seahawks Baltimore Ravens 4 Jahre, 55 Mio. Dollar, 32 Mio. garantiert Mark Ingram, RB, New Orleans Saints Baltimore Ravens 3 Jahre, 15 Mio. Dollar Dee Ford, Edge, Kansas City Chiefs San Francisco 49ers (Trade) 5 Jahre, 87,5 Mio. Dollar A.J. Cann, OG, Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 3 Jahre, 15 Mio. Dollar Tyrod Taylor, QB, Cleveland Browns Los Angeles Chargers Pierre Desir, CB, Indianapolis Colts Indianapolis Colts 3 Jahre, 25 Mio. Dollar, 12 Mio. garantiert Deone Bucannon, LB/S, Arizona Cardinals Tampa Bay Buccaneers 1 Jahr, 2,5 Mio. Dollar, 1,45 Mio. garantiert Adrian Peterson, RB, Washington Redskins Washington Redskins 2 Jahre, 8 Mio. Dollar Daryl Williams, RT, Carolina Panthers Carolina Panthers 1 Jahr, 6 Mio. Dollar Tyrell Williams, WR, Los Angeles Chargers Oakland Raiders 4 Jahre, 44 Mio. Dollar, 22 Mio. garantiert Tevin Coleman, RB, Atlanta Falcons San Francisco 49ers 2 Jahre, 10 Mio. Dollar Jimmie Ward, DB, San Francisco 49ers San Francisco 49ers 1 Jahr, 5 Mio. Dollar Marcedes Lewis, TE, Green Bay Packers Green Bay Packers 1 Jahr Andre Roberts, KR/PR, New York Jets Buffalo Bills TBA Phillip Dorsett, WR, New England Patriots New England Patriots 1 Jahr

NFL Free Agency Start: Die größten Deals am Dienstag:

Name, Position, Ex-Team Neues Team Vertrag Le'Veon Bell, RB, Pittsburgh Steelers New York Jets 4 Jahre, 61 Mio. Dollar, 35 Mio. garantiert C.J. Mosley, ILB, Baltimore Ravens New York Jets 5 Jahre, 85 Mio. Dollar, 51 Mio. garantiert Rodger Saffold, OG, Los Angeles Rams Tennessee Titans 4 Jahre, 44 Mio. Dollar, 22,5 Mio. garantiert Sheldon Richardson, DT, Minnesota Vikings Cleveland Browns 3 Jahre, 39 Mio. Dollar, 21,5 Mio. garantiert Za'Darius Smith, Edge, Baltimore Ravens Green Bay Packers 4 Jahre, 66 Mio. Dollar Preston Smith, Edge, Washington Redskins Green Bay Packers 4 Jahre, 52 Mio. Dollar Adrian Amos, S, Chicago Bears Green Bay Packers 4 Jahre, 37 Mio. Dollar Billy Turner, OL, Denver Broncos Green Bay Packers 4 Jahre, 28 Mio. Dollar, 9 Mio. garantiert Anthony Barr, LB, Minnesota Vikings Minnesota Vikings 5 Jahre, 67,5 Mio. Dollar, 33 Mio. garantiert Jordan Hicks, LB, Philadelphia Eagles Arizona Cardinals 4 Jahre, 36 Mio. Dollar, 20 Mio. garantiert Terrell Suggs, OLB, Baltimore Ravens Arizona Cardinals 1 Jahr, 7 Mio. Dollar Ty Nsekhe, OT, Washington Redskins Buffalo Bills 2 Jahre, 14,5 Mio. Dollar, 7,7 Mio. garantiert John Brown, WR, Baltimore Ravens Buffalo Bills 3 Jahre, 27 Mio. Dollar Cole Beasley, WR, Dallas Cowboys Buffalo Bills 4 Jahre, 29 Mio. Dollar, 14,4 Mio. garantiert Latavius Murray, RB, Minnesota Vikings New Orleans Saints 4 Jahre, 14,4 Mio. Dollar Tashaun Gipson, S, Jacksonville Jaguars Houston Texans 3 Jahre, 22 Mio. Dollar Thomas Davis, LB, Carolina Panthers Los Angeles Chargers 2 Jahre, 10,5 Mio. Dollar, 5,25 Mio. garantiert Bradley Roby, CB, Denver Broncos Houston Texans 1 Jahr, 10 Mio. Dollar Lamarcus Joyner, FS, Los Angeles Rams Oakland Raiders 4 Jahre, 42 Mio. Dollar, 16,7 Mio. garantiert Matt Paradis, C, Denver Broncos Carolina Panthers 3 Jahre, 27 Mio. Dollar, 13,5 Mio. garantiert Breshad Perriman, WR, Cleveland Browns Tampa Bay Buccaneers 1 Jahr, 4 Mio. Dollar J.R. Sweezy, OG, Seattle Seahawks Arizona Cardinals 2 Jahre Preston Brown, LB, Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 3 Jahre, 21 Mio. Dollar Steven Nelson, CB, Kansas City Chiefs Pittsburgh Steelers 3 Jahre, 25,5 Mio. Dollar Brett Hundley, QB, Seattle Seahawks Arizona Cardinals 1 Jahr, 2 Mio. Dollar Cameron Wake, DE, Miami Dolphins Tennessee Titans 3 Jahre, 23 Mio. Dollar, 10 Mio. garantiert

NFL Free Agency Start: Die größten Deals am Montag: