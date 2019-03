NFL Free Agency im Live-Ticker: Packers räumen ab - Bridgewater bleibt

Die NFL Free Agency ist mit dem Start des Verhandlungsfensters in vollem Gange, dementsprechend gibt es viele Gerüchte, dazu Trades und Spielerentlassungen. SPOX hält euch im Liveticker auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Packers mit dem Defense-Dreierschlag - Bridgewater bleibt

16.02 Uhr: Einen fixen Deal vom Vormittag habe ich noch nachzureichen: Sheldon Richardson hat sich mit den Cleveland Browns geeinigt. Die Details? 3 Jahre, 39 Millionen Dollar, 21,5 Millionen garantiert. Die Browns bringen damit eine Defensive Line bestehend aus Myles Garrett, Sheldon Richardson, Larry Ogunjobi und Olivier Vernon, für den sie gerade erst getradet haben, an den Start. Das könnte zur Liga-Spitze gehören und ist eine tolle Basis für den neuen Defensive Coordinator Steve Wilks.

15.55 Uhr: Wir müssen außerdem nochmal zurück zu den Raiders. Die haben sich nämlich laut Ian Rapoport vom NFL Network mit Ex-Rams-Safety Lamarcus Joyner geeinigt. Nach Antonio Brown und Trent Brown wäre das die nächste große Verpflichtung, die mit einem Hinweis kommt: Ein Umbruch in der NFL kann schneller gehen als gedacht - er muss es aber nicht. Und Ungeduld bei den Verantwortlichen kann auch einen gut geplanten Umbruch kaputt machen. Es wird spannend sein zu sehen, in welche Richtung es bei den Raiders geht.

15.47 Uhr: Da sind die ersten Packers-Details: Preston Smith unterschreibt für 4 Jahre und 52 Millionen Dollar, davon 27,5 Millionen über die ersten beiden Jahre.

15.40 Uhr: Eine andere Nachricht erreicht uns aus New Orleans: Laut Jane Slater vom NFL Network hat sich Teddy Bridgewater entschieden, bei den Saints zu bleiben. Ein neuer Vertrag steht demnach unmittelbar bevor. Konkretes Interesse haben wohl auch die Dolphins gezeigt und sollen sogar mehr geboten haben als die Saints. Vermutung: Die Saints haben Bridgewater die baldige Brees-Nachfolge in Aussicht gestellt, während er in Miami die reelle Gefahr sah, bald wieder einen Rookie vor die Nase gesetzt zu bekommen.

15.35 Uhr: Derweil macht die Packers-Defense heute ernst: Green Bay hat sich innerhalb der letzten Stunde die Pass-Rusher Za'Darius Smith und Preston Smith sowie Safety Adrian Amos geangelt! Damit adressieren die Packers gleich zwei zentrale Baustellen und sind bislang das aktivste Team des heutigen Tages - ein Satz, den man über eine Free Agency in Green Bay schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gesagt hat! Auf die genauen Zahlen aus Wisconsin warten wir noch.

NFL Free Agency live: Mosley und Barr zu den Jets

15.30 Uhr: Der Mosley-Deal ist schon eine mächtige Hausnummer. Für einen Off-Ball-Linebacker ist das in meinen Augen ehrlich gesagt entschieden zu viel - aber der freie Markt mit 3-4 Bietern (Jets, Browns, Colts waren wohl im Rennen, genau wie die Ravens selbst) macht es möglich.

15.22 Uhr: Die Jets investieren in ihr Linebacker-Corps - und wie! C.J. Mosley war der Top-Kandidat auf dem Markt, und einigte sich nach längeren Verhandlungen mit mehreren Teams mit Gang Green: Für 5 Jahr, 85 Millionen Dollar, 51 Millionen garantiert! Und auch Ex-Viking Anthony Barr ist sich übereinstimmenden Berichten zufolge mit den New York Jets einig. Spannend ist in dem Zusammenhang noch seine Rolle: Bleiben die Jets tatsächlich auch unter Gregg Williams in einer Base-3-4? Und soll Barr dann als Edge-Rusher fungieren?

15.15 Uhr: Am späten Montagabend haben die Broncos noch doppelt zugeschlagen: Defensive Back Kareem Jackson kommt aus Houston und kassiert über 3 Jahre 33 Millionen Dollar mit Garantien in Höhe von 23 Millionen Dollar, während Ex-Dolphins-RT Ja'Wuan James für 4 Jahre und 52 Millionen Dollar (32 Millionen garantiert) unterschreiben wird.

15.10 Uhr: Herzlich Willkommen zu Tag 2 des Verhandlungsfensters! Mit Nick Foles, Trey Flowers, Kwon Alexander, Trent Brown und Landon Collins war gestern ja schon einiges los, Details zu den größten Deals und die einzelnen News findet ihr unten. Und damit: angeschnallt und aufgepasst, die Telefone rund um die NFL laufen mit Sicherheit schon heiß...

NFL Free Agency Start: Die größten Deals am Montag:

Name, Position, Ex-Team Neues Team Vertrag Trent Brown, OT, New England Patriots Oakland Raiders 4 Jahre, 66 Mio. Dollar, 36,75 Mio. garantiert Landon Collins, SS, New York Giants Washington Redskins 6 Jahre, 84 Mio. Dollar, 45 Mio. garantiert Trey Flowers, DE, New England Patriots Detroit Lions 5 Jahre Kwon Alexander, LB, Tampa Bay Buccaneers San Francisco 49ers 4 Jahre, 54 Mio. Dollar, 27 Mio. garantiert Adam Humphries, WR, Tampa Bay Buccaneers Tennessee Titans 4 Jahre, 36 Mio. Nick Foles, QB, Philadelphia Eagles Jacksonville Jaguars 4 Jahre, 88 Mio. Dollar, 50,1 Mio. garantiert Jamison Crowder, WR, Washington Redskins New York Jets 3 Jahre, 28,5 Mio. Dollar, 17 Mio. garantiert Kenny Vaccaro, SS, Tennessee Titans Tennessee Titans 4 Jahre, 26 Mio. Dollar, 11,5 Mio. garantiert Justin Coleman, CB, Seattle Seahawks Detroit Lions 4 Jahre, 36 Mio. Dollar Malik Jackson, DT, Jacksonville Jaguars Philadelphia Eagles 3 Jahre, 30 Mio. Dollar Danny Amendola, WR, Miami Dolphins Detroit Lions 1 Jahr, 5,75 Mio. Dollar, 4,5 Mio. garantiert Tyler Kroft, TE, Cincinnati Bengals Buffalo Bills 3 Jahre, 18,75 Mio. Dollar Frank Gore, RB, Miami Dolphins Buffalo Bills 1 Jahr, 2 Mio. Dollar Buster Skrine, CB, New York Jets Chicago Bears 3 Jahre, 16,5 Mio. Dollar, 8,5 Mio. garantiert Tyrann Mathieu, S, Houston Texans Kansas City Chiefs 3 Jahre, 42 Mio. Dollar Devin Funchess, WR, Carolina Panthers Indianapolis Colts 1 Jahr, 13 Mio. Dollar Mitch Morse, C, Kansas City Chiefs Buffalo Bils 4 Jahre, 44,5 Mio. Dollar, 26,5 Mio. garantiert Kareem Jackson, DB, Houston Texans Denver Broncos 3 Jahre, 33 Mio. Dollar, 23 Mio. garantiert Ja'Wuan James, OT, Miami Dolphins Denver Broncos 4 Jahre, 52 Mio. Dollar, 32 Mio. garantiert Shamar Stephen, DT, Seattle Seahawks Minnesota Vikings 3 Jahre, 12,45 Mio. Dollar

Free Agency Tag 1: Foles, Trent Brown und Collins räumen ab

Der Start der Free Agency Verhandlungsphase stand wie gewohnt im Zeichen sehr teurer Verträge. Die Schlagzeilen dominierten dabei vor allem Nick Foles, der sich wie erwartet mit den Jacksonville Jaguars einigte, sowie Safety Landon Collins, der nach Washington geht. Die Top-Schlagzeilen im Überblick:

Nick Foles geht zu den Jacksonville Jaguars

Die Jaguars machen Nick Foles zu ihrem neuen Franchise-Quarterback, und das über mehrere Jahre. Damit einhergehen wird die Entlassung von Blake Bortles, sobald Foles seinen Vertrag mit dem Start des neuen Liga-Jahres am Mittwoch unterzeichnet hat. Hier geht's zur ausführlichen Foles-News.

Washington Redskins verpflichten Landon Collins

Landon Collins bleibt in der NFC East und geht zu Giants-Rivale Washington. Und das für einen fürstlichen Preis: Collins wird mit der Unterzeichnung seines neuen Vertrags nicht nur der bestbezahlte Strong Safety, sondern der bestbezahlte Safety überhaupt in der NFL! Hier geht's zur ausführlichen Collins-News.

Patriots: Trey Flowers mit den Detroit Lions einig

Er war der vielleicht beste Free Agent auf dem Markt, und er geht zu einem Coach, den er bestens kennt: Trey Flowers hat sich für die Detroit Lions sowie deren Head Coach und Ex-Patriots-Defensive-Coordinator Matt Patricia entschieden. Hier geht's zur ausführlichen Flowers-News.

Oakland Raiders geben Trent Brown Rekord-Deal

Der erste große Deal der Free Agency ging an die Oakland Raiders, die nach Antonio Brown nochmal nachlegen: Patriots-Left-Tackle Trent Brown einigte sich mit den Raiders, die ihn zum bestbezahlten Offensive Tackle der Liga machen. Hier geht's zur ausführlichen Brown-News.

49ers holen Kwon Alexander mit Monster-Deal

Auch in San Francisco gab es einen Rekord-Deal. Die 49ers haben Kwon Alexander zum bestbezahlten Linebacker in der NFL gemacht - für ein paar Stunden, bevor sich Mosley mit den Jets einigte. Hier geht's zur ausführlichen Alexander-News.