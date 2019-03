Podcast: Murray, Haskins und Co. - die Draft Quarterback Analyse

Was macht Kyler Murray so faszinierend? Wie viele Quarterbacks gehen in der ersten Runde? Und welche Teams kommen dafür überhaupt in Frage? Der deutsche NFL-Podcast "Down, Set, Talk!" startet seine Draft-Coverage mit der wichtigsten Position auf dem Feld.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Der Draft rückt immer näher, und wir starten mit der Prospect-Analyse! Den Anfang machen die Quarterbacks, inklusive unserer Top-10-Rankings.

Der Rundown von Folge 51 sieht so aus:

03:00 - News

19:08 - Draft-Preview: Teams auf QB-Suche

34:04 - Grier, Haskins, Jones, Lock, Murray - die Top-Analyse

01:21:59 - unsere Top-10 Quarterback-Rankings

