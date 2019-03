Podcast: Free Agency Recap - Das Fazit nach dem ersten Wahnsinn

Die erste große Welle der Free Agency ist vorbei - was bleibt? Welche Lehren lassen sich ziehen, wo sind erste Gewinner und Verlierer zu finden, und was fängt man mit all den Deals an? Der deutsche NFL-Podcast Down, Set, Talk! sortiert die Geschehnisse der letzten Tage.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Die erste große Free Agency Welle ist vorüber, und an Kracher-Meldungen hat es wahrlich nicht gemangelt! Wir sprechen darüber und geben unsere Einschätzungen zu allen großen Deals der letzten Tage.

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify und hier auf YouTube. Alle Folgen im Überblick findet ihr auch auf unserer Website.

Der Rundown von Folge 49 sieht so aus:

4:58 - Der Odell Beckham Trade

24:01 - Nick Foles zu den Jaguars

33:58 - Brown, Brown, Joyner - Raiders schlagen zu

50:35 - Jets rüsten auf - sinnvoll?

01:03:44 - Was macht Teddy Bridgewater?

01:09:55 - Ravens im Umbruch

01:14:51 - Packers investieren in die Defense

01:18:27 - Lions = Patriots 2?

01:22:58 - Was macht Washington?

01:29:35 - Die 49ers

01:37:25 - Sinnvolle Deals - und wer ist noch zu haben?

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns