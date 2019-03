Podcast: Free Agency Gewinner, Verlierer und Steals

Rund zehn Tage dauert die Free Agency nun schon - Zeit für ein erstes Recap! Der NFL-Podcast Down, Set, Talk! zieht seine Zwischenbilanz: Mit einigen überraschenden Gewinnern und Verlierern sowie Under the Radar Signings, die überraschen könnten.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Die erste große Free Agency Welle ist vorüber, und nach der großen Free Agency News Folge in der Vorwoche geht es diese Woche noch mehr in die Analyse. Wo sind Gewinner und Verlierer zu finden? Welche Under the Radar Signings gefallen uns?

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify und hier auf YouTube. Alle Folgen im Überblick findet ihr auch auf unserer Website.

Der Rundown von Folge 50 sieht so aus:

04:02 - News (Tannehill, Fitzpatrick, Bortles, Giants und Co.)

36:43 - Free Agency Gewinner

01:20:37 - Free Agency Verlierer

01:47:46 - Under the Radar Signings

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns